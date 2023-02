Carlos Antonio Vélez le revela el camino del éxito a Tomás Ángel

Atlético Nacional se coronó campeón de la Superliga 2023 tras derrotar al Deportivo Pereira. El equipo dirigido por el brasileño Paulo Autuori fue capaz de remontar un partido que comenzó cuesta arriba, con el Pereira yéndose 2-0 en ventaja al descanso.

Entre los factores determinantes para Nacional estuvo el ingreso del delantero Tomás Ángel. El joven jugador, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, marcó dos de los cuatro goles del equipo de Medellín, siendo una de las grandes figuras del encuentro.

Ángel marcó sus primeros goles en el 2023, después de haber tenido una temporada pasada complicada, donde no vio muchos minutos, y esto le costó el puesto en la Selección Colombia sub 20 que disputó el Sudamericano de la categoría.

Mucho se habló en su momento respecto a la ausencia de Tomás Ángel en el equipo, y tras su buena actuación en la Superliga, en redes sociales volvió el debate sobre la presencia del jugador en el próximo Mundial sub 20 que disputará Colombia en mayo en Indonesia.

Carlos Antonio Vélez y su recomendación a Tomás Ángel

Por su parte, el comentarista del Canal RCN, Carlos Antonio Vélez, elogió la actuación de Tomás Ángel en la Superliga, pero también hizo una crítica constructiva, indicando que el jugador debe forjar su propio camino, y buscar desligarse de la imagen de ser el hijo de Juan Pablo Ángel.

”Se tiene que destetar de la imagen del padre. Juan Pablo es una institución en Nacional, es un emblema del fútbol colombiano, es un ícono indiscutible con una historia legendaria. Tiene que entender que él se llama Tomás Ángel, no se llama Juan Pablo Ángel. Él se lo tiene que ganar solo, se tiene que armar su propia historia. No puede pensar que hay una obligación para con él, por el hecho de lo que fue el padre” afirmó Vélez en su programa 'Palabras Mayores'.

Sumado a esto, destacó las capacidades de Tomás, y recomendó que busque jugar más como extremo, en lugar de delantero.

” Claro que tiene condiciones, las está demostrando de a poco, a mí me parece muy bueno lo de anoche jugando por fuera. Ahí va a tener que jugar porque como nueve hay 20 mejores. En cambio, por las bandas puede ser un jugador importante y anoche lo fue. Pero la experiencia me ha indicado que esto tiene que ser continuo. Si lo que hizo anoche lo refrenda partido a partido ganó. Pero tiene que hacerlo en esa posición porque no es un jugador para cumplir la misión de nueve” aseguró.