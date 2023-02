Tomás Ángel calló bocas y llevó a Nacional a obtener un nuevo trofeo: “es una noche soñada”

Para nadie es un secreto que Tomás Ángel fue una pieza clave para que Atlético Nacional levantara el trofeo de la Superliga, ya que el joven delantero ayudó con dos goles para que el verde de la montaña lograra remontar el partido y se quedara con su tercer trofeo de la Superliga en toda su historia.

Tras finalizar el partido y convertirse en una de las figuras de la gran final del fútbol colombiano, el joven delantero habló con Win Sports, dejando claro que siempre soñó con tener una noche tan especial con el equipo de sus amores, pero asegurando que el crédito no es solo para él sino para todo el equipo

“No me doy todos los méritos hoy, este es un equipo que trabaja. Hoy sacó un grito de aliento porque el año pasado fue muy triste para mí y siempre había soñado en festejar un título haciendo goles, sabía que lo iba a hacer y por eso nunca me rendí", afirmó el jugador de Atlético Nacional.

De igual forma, dejó claro cuál fue el mensaje de los referentes y del entrenador en el entretiempo, afirmando que esas palabras fueron de gran ayuda para que en el segundo tiempo el equipo verdolaga saliera con otra actitud al terreno de juego.

"Teníamos claro que faltaban 45 minutos para guerrear. Sebas nos alentó, nos dio palabras, Pabón también. Los grandes nos dan tranquilidad. Salimos a comernos la cancha en el segundo tiempo, gracias a eso encontramos goles y el título que tanto necesitábamos", agregó el jugador de Selección Colombia.

Por último, Ángel se refirió de su padre, Juan Pablo Ángel, asegurando que previo al partido tuvo una conversación con él, donde le afirmó que iba a tener una gran actuación en la final frente al Deportivo Pereira.

"Hablé con mi papá, lo primero que hice fue eso. En la previa le dije que iba a hacer gol y que iba a ser una noche grande. Entre esas emociones que sentí me dijo que disfrutara el día pero que siguiera. En tres días tenemos otro enfrentamiento y tenemos que salir a ganar. Sabemos que tenemos Libertadores y este equipo va a buscar todos los títulos", finalizó el goleador.

Tomás Ángel sueña con el Mundial de Indonesia

A pesar de que su ausencia brilló en el Sudamericano Sub-20, el delantero de Atlético Nacional no pierde la esperanza de pelear un cupo en el Mundial de la categoría en Indonesia.

"Yo quisiera estar en el Mundial como quería estar en el Sudamericano. Estoy contento por mis compañeros, sufrí y festejé con ellos. Los felicito por el pase al Mundial y si me necesitan, estaré ahí. Juego por mí, por el país y la sagrada camiseta", aseguró el delantero.

Vale recordar que, según Carlos Antonio Vélez, el joven jugador tuvo algunos problemas con los futbolistas convocados de la Selección Colombia Sub-20 y por tal motivo no fue tenido en cuenta para el Sudamericano de la categoría que se disputó en nuestro país.