Carlos Antonio Vélez estalló en contra de Rafael Dudamel: “los dejo hecho ‘chicuca’”

La situación del Deportivo Cali parece no tocar fondo, pues el 2022 ha sido un año para el olvido para el equipo ‘azucarero’, teniendo en cuenta que abarca una crisis no solo deportiva, sino también administrativa y económica, haciendo que los aficionados verdiblancos comiencen a perder la paciencia con el actual entrenador y dirigentes del equipo.

La derrota cuatro goles a dos frente a Millonarios, fue la gota que rebozo la copa, razón por la cual, ya se comienza a rumorar sobre una posible salida de Mayer Candelo del banquillo del Deportivo Cali, pues el equipo se encuentra en la última casilla con tan solo unidad, dejando preocupación en todos sus aficionados.

Tras los rumores presentados en las últimas horas sobre la continuidad de Mayer Candelo en el Deportivo Cali, Carlos Antonio Vélez, habló sobre la situación del equipo ‘azucarero’, asegurando que la crisis deportiva, no es culpa del actual entrenador, sino del estratega venezolano, quien dejó las toldas ‘verdiblancas’ en el primer semestre del 2022.

“No me sorprende que hoy se hable de que algunos dirigentes estén pensando en cambiar de técnico. Si el técnico es extranjero, le soportan todo; y ese señor venezolano que estaba en el Deportivo Cali, pasó todo un semestre, los deja hechos ‘chicuca’ desde el punto de vista institucional, administrativo, futbolístico, táctico…Es que no hay nada, pero lo aguantaron todo el campeonato”, agregó comentarista deportivo en su columna Palabras Mayores.

Carlos Antonio Vélez defendió a Mayer Candelo

Por otro lado, comentarista deportivo del Canal RCN, defendió el proceso que comienzo Mayer Cándelo con el Deportivo Cali, asegurando que lo mejor del equipo caleño lo mostró los primeros minutos en el juego de Millonarios.

“Ahora viene este señor: colombiano, hombre de la casa, que tiene cinco o seis partidos (dirigidos) y ya dicen que eso no sirve. ¡Es que no había nada, señores! Este es un equipo con una desinformación e incultura táctica absoluta, que ni en lo más elemental respondía. Ahora está adquiriendo el ABC de lo que no tenía”, finalizó el periodista deportivo.

