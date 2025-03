Carlos Antonio Vélez explotó tras empate de Colombia: “No tenemos técnico”

La selección Colombia sufrió un empate, con saber a derrota, frente a Paraguay en la noche de este martes en el Metropolitano de Barranquilla y la paciencia de los hinchas y analistas con el entrenador argentino Néstor Lorenzo parece terminarse, pues ya suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Luego de haber comenzado el partido ganando a los 13 minutos con dos goles de diferencia, Colombia increíblemente fue igualado por Paraguay en condición de local y los insultos empezaron a caer desde las tribunas en contra de Néstor Lorenzo.

Carlos Antonio Vélez no se guardó nada contra Lorenzo

Pues los hinchas no fueron los únicos que manifestaron su inconformismo con el trabajo que está realizando Néstor Lorenzo desde el banquillo de suplentes y el analista del Canal RCN, Carlos Antonio Vélez, fue certero tras la igualdad en Barranquilla.

Vélez señaló de manera rotunda que la selección Colombia no tiene director técnico: “Yo esto lo he dicho ya muchas veces, nosotros no tenemos técnico. Él cree que cambiándose la camiseta soluciona el problema. No puede ser que uno tenga el partido ganado a los 13 minutos y lo hipoteque de tal manera, y que no sepa corregir por terquedad”, dijo.

“Si no es porque Alfaro frena a Paraguay, nos ganan el partido”, agregó.

Respecto a las variantes que realizó Lorenzo, el analista indicó: “James no estaba para jugar y cuando lo saca no pone a Quintero y saca a Arias que era el único jugador que estaba alimentando a Jhon Jader y a Lucho (Díaz).

Finalmente, Carlos Antonio Vélez recalcó que los números de Lorenzo al frente de la selección Colombia no son para nada buenos y ya se está volviendo costumbre: “Los números son terriblemente malos, pero peor es que con esos jugadores son se juegue si quiera de manera decente. Y no es de ahora, le pasó con Bolivia y con Ecuador.

“Después salen jugadores como James a decir que es que los árbitros nos roban y no, somos nosotros los que estamos perdiendo los partidos”, sentenció.