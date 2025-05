Carlos Antonio Vélez advirtió por poca competitividad de Santa Fe contra Nacional

El reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez no se guardó nada al analizar el rendimiento de Independiente Santa Fe en el más reciente semestre del fútbol profesional colombiano.

En su programa Planeta Fútbol, emitido por Win Sports, el analista fue contundente al señalar el pobre nivel competitivo del equipo cardenal en los cuadrangulares, donde compartió grupo con Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Pasto en el 2024-II.

Santa Fe cerró su participación con una imagen deslucida, especialmente por sus dos derrotas ante Atlético Nacional, que se impuso con marcadores abultados: 5-0 en el primer duelo y 3-0 en el segundo. Estos resultados no solo encendieron las alarmas por el nivel futbolístico, sino que también levantaron sospechas sobre la actitud competitiva del plantel.

Dardo de Carlos Antonio a Santa Fe

“Entiéndase bien y conmigo no hay maquillaje; Santa Fe tiene que, como la mujer del César, ser honesto y demostrar serlo. A mi no me van a decir que Santa Fe jugó muy concentrado los partidos contra Nacional”, comentó.

“Pensando que Millonarios podría llegar a la final, que eso no se repita por el bien del juego. Dejar hacer y dejar pasar para que el otro no vaya, eso no es juego limpio y debe existir”, amplió.

El analista terminó su intervención enviando un mensaje directo al presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez: “Que de entrada apriete clavijas”.

Para Vélez, fue evidente la falta de compromiso del equipo capitalino, lo que afectó el desarrollo del grupo, especialmente a Millonarios, su histórico rival, que se encontraba peleando punto a punto su paso a la final con el conjunto paisa.

Cuestionamientos a la dirigencia cardenal

Más allá de los aspectos futbolísticos, Carlos Antonio Vélez fue enfático al responsabilizar a la dirigencia de Santa Fe por la falta de ambición del equipo. El periodista apuntó directamente al presidente del club, a quien le exigió que conforme una nómina capaz de competir en instancias decisivas del campeonato.

La máxima rivalidad entre Santa Fe y Millonarios también fue tema de debate. Para el comunicador, el club rojo de Bogotá debió mostrar mayor jerarquía, al menos por respeto a su historia y a sus hinchas, especialmente cuando su archirrival aún tenía opciones de clasificar.

El comunicador hizo un llamado a los jugadores cardenales para lo que será el cuadrangular del 2025-I, en el que nuevamente vuelven a compartir grupo con Millonarios y Nacional e indicó que anteriormente "pasó de agache, pero que esta vez no".

Vélez concluyó que la institución cardenal necesita una transformación urgente si pretende recuperar su lugar en la élite del fútbol colombiano.