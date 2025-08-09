CANAL RCN
Venezuela vs. Colombia, fecha 18 de Eliminatorias: fecha, hora y TV

Prográmese para ver a la Selección Colombia frente a Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: fecha, hora y dónde ver.

septiembre 08 de 2025
11:14 a. m.
Con la tranquilidad de tener su boleto asegurado para el Mundial de 2026, la Selección Colombia se prepara para su último desafío en las Eliminatorias Sudamericanas.

El próximo martes 9 de septiembre, el equipo de Néstor Lorenzo se medirá a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín. Este encuentro marca el cierre de un proceso que ha sido tanto de críticas como de celebraciones.

Venezuela vs. Colombia: último duelo de las Eliminatorias

El partido se jugará en el norte de Venezuela, donde las temperaturas en Maturín rondan los 23 y 34 grados, lo que exigirá un gran esfuerzo físico a los jugadores.

Más allá del clima, la historia reciente entre ambos combinados en territorio venezolano es favorable a la 'vinotinto'.

En sus últimas visitas, Colombia solo ha logrado dos victorias y cinco empates.

  • 2022: Venezuela 0-1 Colombia
  • 2017: Venezuela 0-0 Colombia
  • 2013: Venezuela 1-0 Colombia
  • 2009: Venezuela 2-0 Colombia
  • 2005: Venezuela 0-0 Colombia
  • 2001: Venezuela 2-2 Colombia
  • 1996: Venezuela 0-2 Colombia
  • 1985: Venezuela 2-2 Colombia
  • 1969: Venezuela 1-1 Colombia

¿Dónde ver Venezuela vs Colombia?

A pesar de las críticas que ha recibido el técnico Néstor Lorenzo por el rendimiento del equipo, la victoria de la jornada anterior ante Bolivia por 3-0, con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, fue un bálsamo para la afición.

Ahora, el equipo tendrá la oportunidad de terminar la clasificación con broche de oro y alejar cualquier duda sobre su desempeño. Para los venezolanos, el partido es una final.

Tras caer goleados 3-0 ante Argentina, están obligados a sumar si quieren mantener viva la esperanza de ir al Mundial y apuntarle al repechaje.

La pelota arrancará a las 6:30p.m. y este duelo entre Venezuela vs. Colombia, promete ser un enfrentamiento emocionante. Este juego podrá verlo a través de la pantalla del Canal RCN, por la app y por todas nuestras plataformas digitales.

