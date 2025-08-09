CANAL RCN
Deportes

Así formaría la Selección Colombia para ser el juez de Venezuela de cara al Mundial de 2026

Ya clasificada a la cita orbital, la tricolor será juez de la Vinotinto en la última jornada de eliminatorias.

Colombia vs. Venezuela
Foto: FCF

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
02:32 p. m.
Tras haberse clasificado de manera directa al Mundial del año 2026, la Selección Colombia se enfoca ahora en lo que será el cierre de la eliminatoria. Para este martes, la tricolor se medirá con su similar de Venezuela, selección que se juega su última carta par clasificar al repechaje de este mismo.

El duelo entre cafeteros y venezolanos se llevará a cabo en el Monumental de Maturín, casa de la Vinotinto, que se ha convertido en un fortín durante la eliminatoria.

Pensando en ello, mucho se ha especulado sobre el equipo que presentará Lorenzo para el duelo. Todo esto, teniendo en cuenta que la clasificación se encuentra en el bolsillo y no habrá presión alguna.

Esta sería la formación titular de Colombia ante Venezuela

De acuerdo con fuentes cercanas a la tricolor, Lorenzo haría cambios en la nómina para enfrentar a Venezuela. La primera gran novedad se daría en el arco con la inclusión de David Ospina, golero que está cerca de decir adiós a su ciclo con la camiseta amarilla.

En la parte defensiva, el lateral Daniel Muñoz sería de la partida, todo esto luego de perderse el duelo del jueves con Bolivia por acumulación de amarillas.

En el medio campo, Kevin Castaño podría reemplazar a Lerma y haría dúo con Richard Ríos. Finalmente, la lucha por ser el delantero titular estaría entre Jhon Córdoba, autor de un gol contra Bolivia, y Luis Javier Suárez, quien no tuvo minutos en el partido anterior.

De darse estas modificaciones, Colombia formaría así: David Ospina; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero; Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz.

Historial entre Colombia y Venezuela por eliminatorias mundialistas

El historial de partidos entre las selecciones de fútbol de Colombia y Venezuela en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas ha estado marcado por una intensa rivalidad regional. Aunque en el balance general, Colombia tiene una ventaja, los enfrentamientos directos en esta competencia han sido más parejos de lo que se podría esperar.

En total, se han disputado más de 20 partidos de eliminatorias entre ambos equipos. Colombia ha logrado más victorias, pero Venezuela ha conseguido importantes triunfos y empates que han complicado el camino de la "Tricolor" en varias ocasiones.

Uno de los datos más destacados en esta rivalidad es la dificultad histórica de Colombia para ganar en territorio venezolano.

Así han culminado los últimos encuentros entre ambas selecciones:

  • Eliminatorias al Mundial de Francia 1998: Colombia consiguió su victoria como visitante, con un marcador de 2-0.
  • Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014: Venezuela logró una victoria clave de 1-0 en casa, complicando el camino de Colombia hacia la clasificación.
  • Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018: El partido en Venezuela terminó en un empate sin goles, un resultado que, si bien no fue una derrota, dejó a Colombia con un sabor agridulce.
  • Eliminatorias al Mundial de Catar 2022: Colombia logró un importante triunfo de 1-0 como visitante, una victoria que fue crucial en la recta final de la eliminatoria.

 

