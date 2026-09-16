Falcao elogió a James Rodríguez tras su adiós de la Selección Colombia

Radamel Falcao García dedicó unas sentidas palabras a James Rodríguez tras su despedida de la Selección Colombia y destacó el legado que deja el capitán en la 'Tricolor'

La despedida de James Rodríguez de la Selección Colombia continúa generando reacciones entre figuras del fútbol colombiano. Una de las más especiales llegó de parte de Radamel Falcao García, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su compañero y amigo.

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A través de un comentario en Instagram, el delantero recordó lo que James significó para la Tricolor y destacó tanto su talento como el esfuerzo que realizó durante sus años con la camiseta nacional.

“Amigo querido. Gracias por todo lo que le entregaste a la Selección”, escribió Falcao, acompañado de un mensaje en el que resaltó la importancia del mediocampista para el fútbol colombiano.

El ‘Tigre’ también hizo referencia a una de las características que convirtió a James en un jugador determinante para Colombia: su zurda.

“Tu sacrificio, tu talento y esa zurda hicieron soñar a todo un país y pusieron el nombre de Colombia en lo más alto”, agregó el delantero.

¿Qué significa James Rodríguez para la Selección Colombia?

James construyó buena parte de su historia con la Selección durante una etapa en la que se convirtió en uno de los principales referentes del equipo nacional.

Su momento más recordado ocurrió en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que terminó como máximo goleador con seis tantos y recibió la Bota de Oro. Su actuación también incluyó el recordado gol ante Uruguay que posteriormente obtuvo el Premio Puskás.

Con el paso de los años, el mediocampista asumió además el rol de capitán y se convirtió en una de las caras más reconocibles de la Tricolor.

Por eso, el mensaje de Falcao adquiere un significado especial. Ambos compartieron diferentes etapas con la Selección y fueron protagonistas de una generación que llevó a Colombia a disputar algunos de sus torneos internacionales más destacados.

¿Qué dijo Falcao sobre la despedida de James?

El mensaje del ‘Tigre’ se centró en agradecer el aporte de James y reconocer la influencia que tuvo sobre los aficionados colombianos.

Foto: IG James Rodríguez

La referencia al “sacrificio” también destacó una faceta que Falcao quiso poner en primer plano más allá de los goles y las asistencias: el esfuerzo realizado por el mediocampista durante su paso por la Tricolor.

La despedida de James ya había generado múltiples reacciones entre compañeros, exjugadores y aficionados. Ahora se suma la de Falcao, quien resumió su mensaje en una palabra que refleja la relación entre ambos: “amigo”.

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El vínculo entre dos de los futbolistas colombianos más reconocidos de los últimos años vuelve a quedar reflejado en un mensaje que acompaña el cierre de una etapa para James con la camiseta de la Selección.