Darío Benedetto podría dejar Ecuador para jugar en Colombia en 2027

El futuro de Darío Benedetto empieza a generar movimiento en el mercado de fichajes de 2027. El delantero argentino, que actualmente juega en Barcelona SC de Ecuador, aparece relacionado con dos clubes del fútbol colombiano, mientras se acerca el final de su contrato en diciembre.

El ‘Pipa’, recordado por su paso por Boca Juniors, volvió a encontrar regularidad goleadora durante su temporada en Guayaquil. Ese rendimiento despertó el interés de equipos que buscan reforzar sus ataques para el próximo año.

¿Qué equipos colombianos estarían interesados en Darío Benedetto?

Junior de Barranquilla es uno de los clubes que aparece en el panorama. Según información del periodista Alexis Rodríguez, el atacante estaría entre las alternativas que analiza el equipo rojiblanco para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada, en el proyecto deportivo que tendría Jorge Bava como entrenador.

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A esa posibilidad se sumó el nombre del Deportivo Cali. Desde Ecuador se reportó que el conjunto vallecaucano habría consultado las condiciones para una eventual incorporación del argentino, lo que ampliaría las opciones del delantero en el mercado colombiano.

¿Cuándo termina el contrato de Benedetto con Barcelona SC?

El vínculo del delantero con Barcelona SC finaliza en diciembre de 2026. Aunque todavía no hay una renovación confirmada, su continuidad en Ecuador tampoco está descartada.

De hecho, el propio futbolista manifestó recientemente que tiene deseos de seguir en el club, pero dejó claro que su decisión dependerá del proyecto deportivo que le presenten para 2027. “Yo quiero seguir, tengo ganas de continuar, pero depende del proyecto”, afirmó en declaraciones recogidas por DSports.

En cuanto a su rendimiento, Benedetto registra nueve goles y una asistencia en 36 partidos con el equipo ecuatoriano. Esta recuperación goleadora resulta relevante después de atravesar dos temporadas sin marcar.

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El mercado de fichajes apenas empieza a tomar forma y el argentino tendrá que evaluar las alternativas que aparezcan. Junior y Deportivo Cali figuran entre los nombres relacionados con su futuro, pero Barcelona SC todavía conserva la posibilidad de intentar retenerlo.