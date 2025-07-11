Carlos Darwin Quintero ya decidió: dan por hecho su acuerdo tras no convencerse de Santa Fe

El mercado de fichajes del fútbol colombiano comienza a moverse con fuerza de cara al 2026, y uno de los nombres que más ha dado de qué hablar en las últimas horas es el de Carlos Darwin Quintero. El experimentado mediapunta, con una trayectoria que lo ha llevado a brillar tanto en Colombia como en el exterior, ya habría tomado una decisión sobre su futuro profesional.

Según informó el periodista Mariano Olsen, el jugador de 38 años habría llegado a un acuerdo para convertirse en nuevo futbolista de Millonarios para el primer semestre del próximo año.

Esta noticia representa un movimiento importante en el panorama del fútbol nacional, especialmente porque Quintero era uno de los nombres más cotizados del mercado interno. Su experiencia, talento y visión de juego lo convierten en una pieza atractiva para cualquier club, y su llegada al conjunto azul sería un refuerzo de peso para el proyecto que lidera el entrenador Hernán Torres.

Entre la duda y la decisión final

Durante varias semanas, los rumores ubicaban a Quintero muy cerca de Independiente Santa Fe, club que también mostró interés en contar con sus servicios. Sin embargo, el futbolista no habría quedado del todo convencido con la propuesta deportiva ni con las condiciones ofrecidas por el cuadro cardenal.

En contraste, Millonarios le presentó un proyecto competitivo, con aspiraciones claras en la Liga BetPlay y la posibilidad de disputar torneos internacionales, lo que habría sido determinante en su decisión.

Además, la posibilidad de vestir la camiseta de uno de los equipos más emblemáticos del país y compartir camerino con una base sólida de jugadores consolidados habría terminado por seducir al talentoso atacante.

Un refuerzo de jerarquía para Millonarios

De confirmarse su llegada, Carlos Darwin Quintero aportaría experiencia, desequilibrio y liderazgo en el mediocampo ofensivo del equipo bogotano. Su capacidad para generar juego, asistir y marcar diferencia en el último tercio del campo lo convierten en una apuesta ambiciosa para un Millonarios que busca volver a pelear por el título y recuperar protagonismo a nivel continental.

La llegada del “científico del gol” no solo generaría ilusión entre los hinchas, sino que también reforzaría el mensaje de que el club capitalino apunta alto para el 2026. Quintero, con su jerarquía y talento intactos, podría convertirse en una de las grandes figuras del próximo campeonato colombiano.