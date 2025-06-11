CANAL RCN
Deportes

Santa Fe sella acuerdo verbal con importante jugador pretendido por Junior y Millonarios

Santa Fe está cerca de firmar su primer fichaje para el 2026. Así lo confirmó Carlos Antonio Vélez.

Santa Fe nuevo refuerzo
Foto: Prensa Santa Fe

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
09:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mercado de pases del fútbol colombiano se calentó este 6 de noviembre con una noticia que podría cambiar el destino de uno de los delanteros más codiciados.

Santa Fe analiza el regreso de Peirano, así como otros DT: los técnicos que suenan
RELACIONADO

Santa Fe analiza el regreso de Peirano, así como otros DT: los técnicos que suenan

Carlos Darwin Quintero, el experimentado atacante de 38 años que finaliza su ciclo en el Deportivo Pereira por temas económicos, parece haber tomado una decisión que sorprende a la opinión pública. Su futuro, que se rumoreaba entre Junior de Barranquilla y Millonarios, ahora apunta hacia la capital, pero a la otra orilla.

En una movida rápida y silenciosa, Independiente Santa Fe habría entrado en la puja y asegurado un acuerdo preliminar con el jugador. La información, revelada por el periodista Carlos Antonio Vélez llamó la atención en el FPC.

¿Carlos Darwin quintero, nuevo jugador de Santa Fe?

La situación se destapó públicamente este jueves 6 de noviembre en Palabras Mayores. Según la versión del periodista, el movimiento fue directo y efectivo.

¿Carlos Darwin Quintero volverá a cambiar de equipo? Suena para un grande del FPC
RELACIONADO

¿Carlos Darwin Quintero volverá a cambiar de equipo? Suena para un grande del FPC

“Santa Fe llegó a un acuerdo verbal con Carlos Darwin Quintero, y quedaron por solicitud del empresario, que Santa Fe le mandaba el acuerdo económico por escrito al que había llegado”.

La expectativa es alta, pues Quintero aún debe “decidir si ratifica lo que le dijo a Eduardo Méndez, o cambia de opinión” en el transcurso del día de este jueves 6 de noviembre.

Quintero sería el primer fichaje de Santa Fe para la Libertadores de 2026

La posible llegada de Carlos Darwin Quintero a la institución cardenal representa un salto de calidad indiscutible.

El atacante no solo aporta una amplia trayectoria en el fútbol internacional, sino una vigencia que demostró en su paso por el Deportivo Pereira. Su fichaje es visto como una necesidad urgente para un Santa Fe que busca recuperar protagonismo en el rentado nacional.

La situación es clara, pues Quintero no seguirá en Pereira y es un agente libre muy atractivo en el rentado local.

Si bien Junior y Millonarios mantienen su interés, la pelota ahora está en el tejado del jugador, quien debe ratificar el compromiso con el equipo "cardenal", equipo que se vuelve a tractivo porque jugará la fase de grupos de Copa Libertadores en 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Sebastián Villa

El mensaje de Sebastián Villa a Miguel Russo tras consagrarse campeón con Independiente Rivadavia

Champions League

Así avanza la tabla de la Champions League: los colombianos sorprenden

Selección Colombia

¿El 'tapado' de Lorenzo en la Selección Colombia? No tuvo minutos en América de Cali y ahora brilla en Europa

Otras Noticias

Palacio de Justicia

“Pensaron que yo era un guerrillero”: la historia de Orlando Arrechea, sobreviviente del Palacio de Justicia

Su historia refleja el drama de los sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia y la condena que la Corte Interamericana impuso a Colombia hace 11 años.

Masterchef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia: así quedó el sorprendente Top 7 de la competencia

Tras la eliminación de Patricia Grisales, se conoció el Top 7 de los participantes que siguen en competencia de MasterChef Celebrity.

Dólar

Dólar en Colombia llegó a precio no visto en varios días: así se cotiza hoy 6 de noviembre

Comercio electrónico

Shein respondió al escándalo por la venta de muñecas sexuales en su plataforma

Enfermedades

El 71% de pacientes con enfermedades huérfanas sienten que la sanidad se deterioró. ¿Qué Pasa?