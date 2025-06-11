Santa Fe sella acuerdo verbal con importante jugador pretendido por Junior y Millonarios

El mercado de pases del fútbol colombiano se calentó este 6 de noviembre con una noticia que podría cambiar el destino de uno de los delanteros más codiciados.

Carlos Darwin Quintero, el experimentado atacante de 38 años que finaliza su ciclo en el Deportivo Pereira por temas económicos, parece haber tomado una decisión que sorprende a la opinión pública. Su futuro, que se rumoreaba entre Junior de Barranquilla y Millonarios, ahora apunta hacia la capital, pero a la otra orilla.

En una movida rápida y silenciosa, Independiente Santa Fe habría entrado en la puja y asegurado un acuerdo preliminar con el jugador. La información, revelada por el periodista Carlos Antonio Vélez llamó la atención en el FPC.

¿Carlos Darwin quintero, nuevo jugador de Santa Fe?

La situación se destapó públicamente este jueves 6 de noviembre en Palabras Mayores. Según la versión del periodista, el movimiento fue directo y efectivo.

“Santa Fe llegó a un acuerdo verbal con Carlos Darwin Quintero, y quedaron por solicitud del empresario, que Santa Fe le mandaba el acuerdo económico por escrito al que había llegado”.

La expectativa es alta, pues Quintero aún debe “decidir si ratifica lo que le dijo a Eduardo Méndez, o cambia de opinión” en el transcurso del día de este jueves 6 de noviembre.

Quintero sería el primer fichaje de Santa Fe para la Libertadores de 2026

La posible llegada de Carlos Darwin Quintero a la institución cardenal representa un salto de calidad indiscutible.

El atacante no solo aporta una amplia trayectoria en el fútbol internacional, sino una vigencia que demostró en su paso por el Deportivo Pereira. Su fichaje es visto como una necesidad urgente para un Santa Fe que busca recuperar protagonismo en el rentado nacional.

La situación es clara, pues Quintero no seguirá en Pereira y es un agente libre muy atractivo en el rentado local.

Si bien Junior y Millonarios mantienen su interés, la pelota ahora está en el tejado del jugador, quien debe ratificar el compromiso con el equipo "cardenal", equipo que se vuelve a tractivo porque jugará la fase de grupos de Copa Libertadores en 2026.