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Nuevo estadio El Campín en Bogotá se entregará un año después de lo previsto: ¿Cuándo será?

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció la fecha de entrega tras obtener la licencia de construcción el pasado 23 de septiembre.

Yhonay Díaz

septiembre 30 de 2026
11:25 a. m.
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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció oficialmente que la entrega del nuevo estadio El Campín se realizará en diciembre de 2028, un año después de la fecha inicialmente establecida.

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El anuncio se realizó en el Movistar Arena, junto al gerente de Sencia, Mauricio Hoyos, quien confirmó que el proyecto avanza tras superar los obstáculos administrativos que retrasaron su inicio.

Al mismo tiempo, el alcalde Galán, informó el inicio de las obras de construcción este 30 de septiembre.

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¿Por qué se retrasó un año la entrega del nuevo estadio El Campín?

La fecha original de entrega estaba prevista para diciembre de 2027. De acuerdo con el alcalde y el gerente de Sencia, el retraso responde a recursos de terceros que fueron interpuestos entre enero y junio de 2026, lo que retrasó el proceso de licenciamiento.

Estos recursos legales debieron resolverse antes de continuar con la fase de construcción, afectando significativamente el cronograma inicial del proyecto.

El proceso administrativo finalmente se completó el pasado 23 de septiembre, cuando se otorgó la licencia de construcción tras la aprobación del estudio de tránsito el 19 de junio.

Con estos permisos definitivos, las autoridades confirmaron que a partir de este momento ingresará la maquinaria al predio ubicado junto al estadio actual, donde se intervendrán 17 hectáreas destinadas al complejo deportivo.

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¿Cómo será el nuevo estadio El Campín?

Mauricio Hoyos explicó el trabajo con la comunidad que hay detrás de esta mega obra: se llevaron a cabo 201 reuniones con 1450 personas de la comunidad atendidas y se elaboraron 541 actas como parte del proceso participativo.

El proyecto del nuevo estadio El Campín contempla no solo la modernización del escenario deportivo, sino la creación de un complejo deportivo integral que servirá para eventos de gran magnitud en Bogotá.

A pesar del retraso de un año, el proyecto mantiene su viabilidad y garantiza que el fútbol y otros eventos deportivos puedan desarrollarse una vez finalizada la obra.

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