“Cris podrá estar en la próxima convocatoria”: entrenador de Portugal sobre el regreso de Cristiano Ronaldo

La selección de fútbol de Portugal marcha invicta y con puntaje perfecto en las primeras cuatro fechas de la UEFA Nations League durante la primera fecha FIFA después del Mundial 2026; en el primer encuentro, Cristiano Ronaldo fue titular, en el segundo hizo parte de los suplentes sin sumar minutos y para los dos siguientes abandonó la concentración y no hizo parte de la plantilla debido a diferencias con el entrenador Jorge Jesús.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección”, escribió Ronaldo en sus redes sociales una vez tomó la decisión, y muchos fanáticos creen que el entrenador fue el culpable de haberlo alejado del equipo.

Versiones periodísticas afirman que uno de los motivos que detonó la furia de Cristiano fue que el D.T. Jorge Jesús lo habría puesto a calentar para ingresar en el partido vs. Dinamarca del 1 de octubre, pero no terminaría sumando minutos.

¿Qué dijo Jorge Jesús sobre el regreso de Cristiano Ronaldo a la selección?

Finalizado el partido que los 'lusos' ganaron vs. Noruega por 2-1, el entrenador Jorge Jesús fue consultado por la situación de Ronaldo en la selección y dejó las puertas abiertas para su regreso: “Cris podrá estar en la próxima convocatoria. Siempre que esté jugando en el Al-Nassr, será un jugador convocable”, expresó el portugués y finalizó afirmando que si él (Cristiano) quería, volvería a la selección.

Por su parte, Cristiano Ronaldo ya regresó a los entrenamientos con su club, Al-Nassr, y se prepara para el próximo juego que será el viernes 9 de octubre ante Al-Draih por la primera división de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo está en busca de los 1000 goles como profesional

El delantero de 41 años suma 979 goles oficiales y está en busca de lograr la impactante cifra de los 1000 goles como profesional; con el club árabe ya suma 132 goles, mientras que con su selección nacional registra 146 goles. En lo que resta de 2026, la selección de Portugal jugará dos partidos más de la Nations League, mientras que el Al-Nassr deberá jugar un poco más de 15 partidos, por lo que Ronaldo deberá sumar casi un gol por partido si quiere llegar a la cifra redonda antes de que finalice el año.