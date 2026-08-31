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"Me vacié, ya no tengo más para dar", así anunció Messi su retiro de la Selección de Argentina

El astro argentino Lionel Messi con una sentida carta en la que aseguró que fue una decisión dolorosa, pero entiende el momento.

Leo Messi anunció con una carta su retiro de la selección argentina
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
10:16 a. m.
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A través de una carta en Instagram, Lionel Messi de 39 años, anunció su retiro de la selección de Argentina, casi un mes y medio después de ser subcampeón del Mundial de 2026.

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección

El astro argentino explicó que metido durante semanas la decisión. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", escribió.

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El 10 justificó su alejamiento de la selección señalando el desgaste físico y la llegada de nuevos talentos. "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

"Me voy con tranquilidad y orgullo": Messi

'La pulga', quien escribió la carta dos días después de terminado el Mundial, agradeció a su familia, entrenadores e hinchas por acompañarlo durante su paso por la selección argentina.

"Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos".

Durante sus 20 años defendiendo los colores argentinos, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección y su capitán más emblemático. "Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección", confesó el rosarino, quien prometió continuar apoyando al equipo desde la tribuna.

Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera

El 10 puse fin de esta manera a 21 años de defender la camiseta albiceleste con la que ganó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2025, así como la Finalissima de 2022.

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