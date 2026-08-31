"Me vacié, ya no tengo más para dar", así anunció Messi su retiro de la Selección de Argentina

A través de una carta en Instagram, Lionel Messi de 39 años, anunció su retiro de la selección de Argentina, casi un mes y medio después de ser subcampeón del Mundial de 2026.

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección

El astro argentino explicó que metido durante semanas la decisión. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", escribió.

El 10 justificó su alejamiento de la selección señalando el desgaste físico y la llegada de nuevos talentos. "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

"Me voy con tranquilidad y orgullo": Messi

'La pulga', quien escribió la carta dos días después de terminado el Mundial, agradeció a su familia, entrenadores e hinchas por acompañarlo durante su paso por la selección argentina.

"Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos".

Durante sus 20 años defendiendo los colores argentinos, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección y su capitán más emblemático. "Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección", confesó el rosarino, quien prometió continuar apoyando al equipo desde la tribuna.

Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera

El 10 puse fin de esta manera a 21 años de defender la camiseta albiceleste con la que ganó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2025, así como la Finalissima de 2022.