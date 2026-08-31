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Gustavo Puerta cambia de rumbo: nuevo equipo y contrato hasta 2030

Gustavo Puerta tiene nuevo equipo y disputará la Europa League.

Gustavo Puerta, nuevo club.
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
12:39 p. m.
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Gustavo Puerta cambiará de equipo en Europa tras alcanzar un acuerdo para convertirse en jugador del Nottingham Forest. Sin embargo, su primera parada será Olympiacos de Grecia. El colombiano jugará cedido allí durante una temporada y disputará la Europa League.

¿Dónde jugará Gustavo Puerta?

El movimiento quedó encaminado este lunes 31 de agosto. Puerta firmará un contrato con Nottingham Forest hasta junio de 2030, pero será enviado a préstamo a Olympiacos.

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La operación contempla el pago de la cláusula de rescisión que tenía el mediocampista con Racing de Santander. La cifra mencionada inicialmente es de 20 millones de euros, aunque el acuerdo podría cerrarse finalmente por unos 16 millones.

Así, el futbolista de 23 años no llegará directamente a la Premier League. Su siguiente experiencia estará en el fútbol griego, donde tendrá la posibilidad de competir en un torneo europeo y sumar minutos con uno de los clubes más importantes del país.

¿Qué viene para el colombiano en Olympiacos?

El cambio representa otro capítulo en la carrera internacional de Puerta, quien salió de Colombia a comienzos de 2023 para incorporarse al Bayer Leverkusen.

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En Alemania tuvo primero una cesión al Núremberg, antes de regresar al Leverkusen. Durante la temporada 2023-24, bajo las órdenes de Xabi Alonso, disputó 10 partidos y formó parte del plantel que conquistó la Bundesliga.

Posteriormente, el volante buscó continuidad en Inglaterra. En el Hull City participó en 31 encuentros del Championship y marcó un gol durante la campaña 2024-25.

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Su etapa más reciente fue en Racing de Santander. Allí disputó 33 partidos en su primera temporada, con tres goles y una asistencia, y contribuyó al ascenso del equipo a la máxima categoría española. En la siguiente campaña alcanzó a jugar 34 encuentros y debutó en LaLiga.

Ahora, Puerta tendrá como próximo reto el fútbol griego antes de dar el salto al Nottingham Forest. Su contrato con el conjunto inglés se extenderá hasta 2030, por lo que Olympiacos será el escenario en el que buscará consolidarse antes de regresar a Inglaterra.

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