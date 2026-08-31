“Te merecías esta historia”: el conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Messi

La historia del fútbol argentino ha cambiado este lunes 31 de agosto, pues Lionel Messi cerró uno de sus capítulos más importantes al anunciar su retirada de la Selección Argentina tras jugar más de 200 encuentros deportivos con la albiceleste.

Pese a que el hombre no ha anunciado su retirada oficial del fútbol, millones de fanáticos ya han lamentado su salida del conjunto deportivo que ha sido considerado, por expertos, como uno de los mejores del mundo entero.

Su anuncio ya ha generado millones de reacciones en redes sociales, sitio en el que “la pulga” hizo oficial al mundo su salida del equipo nacional, en donde también se ha pronunciado su esposa.

Sentido mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi

Antonela ha tomado sus redes sociales para compartir un sentido mensaje en honor a su esposo, quien no solo compartió la carta con la que se despidió de la Selección. Allí también posteó el sentido video con el que el astro mostró su paso por su equipo con el que logró levantar la Copa del Mundo en el año 2022.

“Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”, aseguró Roccuzzo.

Su comentario en la publicación, que ya posee más de dos millones de likes, ha generado distintas alabanzas a la mujer ya que millones de internautas exaltaron el papel de Roccuzzo en la vida del astro y su trascendencia en cada uno de sus triunfos.

El agradecimiento del hombre también fue dirigido a su familia a quienes les exaltó la compañía constante durante los 20 años en los que jugó para la que es considerada como una de las mejores selecciones del planeta.

El sentido mensaje de Messi para despedirse de la Selección

El hombre decidió postear una fotografía de una carta, de tres páginas escritas a mano, en donde se despidió de su Selección y compartió detalles del que será su nuevo camino como un hincha más en los próximos partidos.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, señaló en la carta.