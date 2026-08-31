¿Cómo va el desmonte de la paz total del gobierno Petro? Esto dijo el presidente De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella anunció cambios sustanciales en la política de seguridad de su gobierno durante su segunda alocución.

Entre las nuevas medidas ordenadas por el mandatario figura la creación de un bloque de búsqueda especializado contra la corrupción y la extorsión, además del desmantelamiento de tres procesos de la denominada paz total.

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¿Cómo funcionará el bloque de búsqueda contra la extorsión?

El bloque anticorrupción y antiextorsión contará con la participación no solo del Gobierno Nacional, sino también de entidades como la Fiscalía y la Procuraduría, con el objetivo de perseguir y combatir este delito.

Esta medida busca coordinar esfuerzos institucionales para enfrentar de manera más efectiva estas problemáticas.

Así va el desmonte de la paz total por el gobierno de De la Espriella

Respecto al desmonte de procesos de paz, el jefe de Estado fue contundente al afirmar que "no habrá más paz a cambio de impunidad".

Las resoluciones eliminan al menos tres negociaciones con grupos armados, incluyendo algunas disidencias y organizaciones autodenominadas como Sierra Nevada Conquistadora.

La decisión implica además la remoción de negociadores tanto de los grupos delincuenciales como de los representantes del gobierno nacional en las mesas de diálogo.

Otros anuncios del presidente Abelardo de la Espriella

En materia de emergencias naturales, De la Espriella señaló que el país entró en una nueva fase de recuperación tras el terremoto.

El gobierno iniciará formalmente la entrega de subsidios para las familias afectadas y comenzará la construcción de nuevas casas e infraestructuras que deben ser reconstruidas.

Sobre los incendios forestales, particularmente en el departamento de Tolima, el presidente reiteró que existen manos criminales detrás de estos siniestros y que las investigaciones ya están en curso para identificar a los responsables. Anunció medidas de apoyo para los campesinos afectados, destinadas a reactivar el mercado en las zonas impactadas.

En el ámbito económico, el mandatario destacó la gestión del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien visitó Japón la semana pasada. Durante ese viaje se exploraron oportunidades para atraer empresas al país, especialmente del sector automotriz, buscando fortalecer la inversión extranjera en Colombia.