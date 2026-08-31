CANAL RCN
Colombia Video

¿Cómo va el desmonte de la paz total del gobierno Petro? Esto dijo el presidente De la Espriella

El mandatario confirmó el fin de las negociaciones con disidencias y grupos armados, rechazando impunidad en procesos de paz y fortaleciendo acciones antiextorsión.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
12:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Abelardo de la Espriella anunció cambios sustanciales en la política de seguridad de su gobierno durante su segunda alocución.

Presidente De la Espriella anuncia la creación del Bloque de Búsqueda Anticorrupción: funcionará desde su despacho
RELACIONADO

Presidente De la Espriella anuncia la creación del Bloque de Búsqueda Anticorrupción: funcionará desde su despacho

Entre las nuevas medidas ordenadas por el mandatario figura la creación de un bloque de búsqueda especializado contra la corrupción y la extorsión, además del desmantelamiento de tres procesos de la denominada paz total.

Presidente De la Espriella rompe diálogos con tres procesos de la Paz Total
RELACIONADO

Presidente De la Espriella rompe diálogos con tres procesos de la Paz Total

¿Cómo funcionará el bloque de búsqueda contra la extorsión?

El bloque anticorrupción y antiextorsión contará con la participación no solo del Gobierno Nacional, sino también de entidades como la Fiscalía y la Procuraduría, con el objetivo de perseguir y combatir este delito.

Esta medida busca coordinar esfuerzos institucionales para enfrentar de manera más efectiva estas problemáticas.

Contraloría reveló que deudas de EPS intervenidas van por $47 billones: hay $17 billones sin justificar
RELACIONADO

Contraloría reveló que deudas de EPS intervenidas van por $47 billones: hay $17 billones sin justificar

Así va el desmonte de la paz total por el gobierno de De la Espriella

Respecto al desmonte de procesos de paz, el jefe de Estado fue contundente al afirmar que "no habrá más paz a cambio de impunidad".

Las resoluciones eliminan al menos tres negociaciones con grupos armados, incluyendo algunas disidencias y organizaciones autodenominadas como Sierra Nevada Conquistadora.

La decisión implica además la remoción de negociadores tanto de los grupos delincuenciales como de los representantes del gobierno nacional en las mesas de diálogo.

"No tengo la menor duda de que la paz total fracasó": presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro
RELACIONADO

"No tengo la menor duda de que la paz total fracasó": presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro

Otros anuncios del presidente Abelardo de la Espriella

En materia de emergencias naturales, De la Espriella señaló que el país entró en una nueva fase de recuperación tras el terremoto.

El gobierno iniciará formalmente la entrega de subsidios para las familias afectadas y comenzará la construcción de nuevas casas e infraestructuras que deben ser reconstruidas.

Sobre los incendios forestales, particularmente en el departamento de Tolima, el presidente reiteró que existen manos criminales detrás de estos siniestros y que las investigaciones ya están en curso para identificar a los responsables. Anunció medidas de apoyo para los campesinos afectados, destinadas a reactivar el mercado en las zonas impactadas.

En el ámbito económico, el mandatario destacó la gestión del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien visitó Japón la semana pasada. Durante ese viaje se exploraron oportunidades para atraer empresas al país, especialmente del sector automotriz, buscando fortalecer la inversión extranjera en Colombia.

Presidente De La Espriella autorizó extradición de cinco exnegociadores de paz, ¿Quiénes son?
RELACIONADO

Presidente De La Espriella autorizó extradición de cinco exnegociadores de paz, ¿Quiénes son?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Transporte

¿El Código Nacional de Tránsito de Colombia está obsoleto? Esto dicen expertos

Temblor en Colombia

Hay 600 viviendas no habitables en Argelia tras terremoto del 10 de agosto: alcalde

EPS

Contraloría reveló que deudas de EPS intervenidas van por $47 billones: hay $17 billones sin justificar

Otras Noticias

Colombianos en el exterior

Gustavo Puerta cambia de rumbo: nuevo equipo y contrato hasta 2030

Gustavo Puerta tiene nuevo equipo y disputará la Europa League.

Lionel Messi

“Te merecías esta historia”: el conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Messi

La mujer compartió un emotivo mensaje tras conocerse la decisión del astro del fútbol.

Nequi

Nequi se separa de Bancolombia este 1 de septiembre: ¿Habrá cambios para los usuarios?

México

Coche bomba explotó frente a una estación de Policía en México

Enfermedades

Mujer estranguló a sus tres hijos y aseguró que una voz le ordenó hacerlo: ¿qué es la psicosis posparto?