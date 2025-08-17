CANAL RCN
Deportes

Catalina Usme consiguió nuevo equipo tras ser despedida de Galatasaray

Catalina Usme tiene nuevo equipo luego de su participación en la Copa América con la selección Colombia.

Catalina Usme
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
03:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La mediocampista colombiana Catalina Usme ya definió su futuro futbolístico después de semanas de incertidumbre. La jugadora, pieza clave de la Selección Colombia que finalizó subcampeona en la reciente Copa América Femenina, fue anunciada oficialmente este domingo 17 de agosto como nueva integrante del Universitario de Deportes de Perú.

Su fichaje llega en un momento crucial, luego de quedar sin club a mitad del torneo continental debido a la inesperada desvinculación de 17 futbolistas del Galatasaray de Turquía, entre ellas la experimentada antioqueña.

Catalina Usme conmovió con llanto en su llegada a Colombia
RELACIONADO

Catalina Usme conmovió con llanto en su llegada a Colombia

La noticia no solo representa una nueva oportunidad profesional, sino también un entorno favorable: el Universitario es dirigido por su hermano, lo que facilita su adaptación y le garantiza un respaldo inmediato en la planificación deportiva. Usme, reconocida por su liderazgo y capacidad para marcar diferencia en el mediocampo, llega al equipo crema para reforzar la zona creativa y aportar experiencia internacional.

Una transición marcada por la experiencia y la confianza

La llegada de Usme al fútbol peruano tiene un componente especial. Además de reencontrarse con un proyecto competitivo, podrá trabajar bajo la dirección de alguien que conoce perfectamente sus fortalezas, como lo es su hermano. Esto reduce el margen de incertidumbre tras su sorpresiva salida del Galatasaray y le permite enfocarse en recuperar su mejor nivel sin la presión que suele acompañar a los fichajes internacionales.

Universitario apuesta por el talento colombiano

En plena Copa América, Catalina Usme fue despedida de su club junto a 17 jugadoras más
RELACIONADO

En plena Copa América, Catalina Usme fue despedida de su club junto a 17 jugadoras más

La contratación de Catalina Usme no solo es un refuerzo de jerarquía para el club limeño, sino también una declaración de intenciones: Universitario busca consolidar un equipo protagonista en el plano local y elevar su nivel en torneos internacionales. Para la futbolista, el reto es claro: ponerse a tono rápidamente, aportar experiencia y convertirse en una pieza clave dentro de un plantel que aspira a competir con mayor ambición.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Colombianos en el exterior

El codazo de Jhon Durán con Fenerbahçe que desató polémica y duras críticas en Turquía

Colombianos en el exterior

Problemas para Nelson Deossa en su nuevo equipo: "No se ha integrado al plantel"

Luis Díaz

Luis Díaz recibió gran noticia después de su debut oficial con el Bayern Múnich

Otras Noticias

Medellín

Video del momento exacto en el que avioneta impacta en un parque de Laureles, en Medellín

Impactantes imágenes muestran el desplome de la aeronave que se desplomó en un parque en el exclusivo sector de Laureles.

Artistas

El cine de luto: murió el actor que interpretó a villano de Superman

El reconocido artista, que pasó a la historia por sus papeles, participó en ‘La Guerra de las Galaxias’ y fue protagonista de películas como ‘Priscilla’.

Bancolombia

Bancolombia avisa a usuarios: Bre-B Tus Llaves estará fuera de servicio varios días

Redes sociales

Insólito: bebé en Colombia habría sido registrada con el nombre de Chat Yipití

Enfermedades

Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025