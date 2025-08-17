Catalina Usme consiguió nuevo equipo tras ser despedida de Galatasaray

La mediocampista colombiana Catalina Usme ya definió su futuro futbolístico después de semanas de incertidumbre. La jugadora, pieza clave de la Selección Colombia que finalizó subcampeona en la reciente Copa América Femenina, fue anunciada oficialmente este domingo 17 de agosto como nueva integrante del Universitario de Deportes de Perú.

Su fichaje llega en un momento crucial, luego de quedar sin club a mitad del torneo continental debido a la inesperada desvinculación de 17 futbolistas del Galatasaray de Turquía, entre ellas la experimentada antioqueña.

La noticia no solo representa una nueva oportunidad profesional, sino también un entorno favorable: el Universitario es dirigido por su hermano, lo que facilita su adaptación y le garantiza un respaldo inmediato en la planificación deportiva. Usme, reconocida por su liderazgo y capacidad para marcar diferencia en el mediocampo, llega al equipo crema para reforzar la zona creativa y aportar experiencia internacional.

Una transición marcada por la experiencia y la confianza

La llegada de Usme al fútbol peruano tiene un componente especial. Además de reencontrarse con un proyecto competitivo, podrá trabajar bajo la dirección de alguien que conoce perfectamente sus fortalezas, como lo es su hermano. Esto reduce el margen de incertidumbre tras su sorpresiva salida del Galatasaray y le permite enfocarse en recuperar su mejor nivel sin la presión que suele acompañar a los fichajes internacionales.

Universitario apuesta por el talento colombiano

La contratación de Catalina Usme no solo es un refuerzo de jerarquía para el club limeño, sino también una declaración de intenciones: Universitario busca consolidar un equipo protagonista en el plano local y elevar su nivel en torneos internacionales. Para la futbolista, el reto es claro: ponerse a tono rápidamente, aportar experiencia y convertirse en una pieza clave dentro de un plantel que aspira a competir con mayor ambición.