Catalina Usme: "Enfrentaremos los octavos de final con amor y dedicación, porque queremos una final"

Este jueves 3 de agosto, la Selección Colombia Femenina confirmó su clasificación a los octavos de final Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, a pesar de perder 1-0 con Marruecos. La 'tricolor' ganó el Grupo H, pues Alemania igualó 1-1 con Corea del Sur y quedó eliminada. Jamaica será el próximo rival del combinado patrio y Catalina Usme, una de sus referentes, habló del 'choque' contra las 'reggae girlz'.

Colombia no tuvo el mejor desempeño en el primer tiempo, el cual terminó en desventaja pues al minuto 45+1' la jueza italiana Maria Sole Ferrieri sancionó penalti a favor de las africanas. Ghizlane Chebbak se encargó del cobro, pero Catalina Pérez atajó el disparo. Sin embargo, Anissa Lahmari capturó el rebote y abrió el marcador en el Perth Oval.

Las dirigidas por Nelson Abadía intentaron defender su invicto en el certamen orbital oceánico, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Mayra Ramírez la estrelló contra el palo y Daniela Montoya ejecutó un gran remate que alcanzó a desviar la arquera Khadija Er-Rmichi.

Sobre el desarrollo del partido contra Marruecos

"Dios tiene un camino perfecto para lo que nosotras vinimos a hacer aquí. Si así se dispuso, así lo aceptamos con mucho amor y mucha tranquilidad. Yo siempre lo he dicho, mesura tanto para ganar como para perder. Marruecos es un muy buen equipo, tuvimos una jugada desafortunada con el penalti; pero hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para remontarlo. Tuvimos ocasiones, pero es que eso es lo lindo del fútbol: no siempre se puede ganar. Y a veces cuando a uno le dan una cachetada, es mejor, porque lo tiene a uno en 'punticas de pies'", empezó diciendo Usme, en una conversación con Noticias RCN.

Sobre Jamaica, el próximo rival de Colombia

"Vamos a enfrentar estos octavos de final con todo el amor y con toda la dedicación del mundo porque queremos una final. Uno no puede ser muy derrotista cuando llega la derrota, ni puede ser muy eufórico cuando llega la victoria. Hay que ser mesurados en todo. Se logró el objetivo, que era pasar como primeras, así que a descansar, a recapitular, a retomar cosas, mirar lo que no hicimos bien pues todas tuvimos un muy mal primer tiempo. Eso es una realidad, hay que aceptarlo y poner los pies sobre la tierra. En el segundo tiempo tuvimos otra disposición y llegaron las mejores jugadas de ataque de nosotras, las cuales no pudimos concretar", agregó la máxima goleadora de la Selección Colombia Femenina.

"¿Quién iba a pensar que todas esas selecciones se iban a quedar? Nadie, pues nada estaba escrito y eso es lo lindo del deporte", concluyó Usme, refiriéndose a Brasil, Alemania y Argentina, que quedaron eliminadas.