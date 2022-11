¡Se prenden las alarmas! La foto de Messi que dejó preocupados a los argentinos

A menos de 24 horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial de Catar 2022, se prenden las alarmas por el estado de salud de Lionel Messi, pues en el entrenamiento de este lunes 21 de noviembre, se le vio al astro argentino con el tobillo bastante inflamado, lo que habría causado preocupación en todos los seguidores de la ‘albiceleste’.

Durante los últimos entrenamientos del equipo de Lionel Scaloni, se dio a conocer que Lionel Messi estaría sufriendo algunas molestias físicas, razón por la cual el jugador del PSG estaría haciendo trabajos diferenciados y estuvo al margen de sus compañeros en los entrenamientos en Catar.

Sin embargo, en el último entrenamiento de la Selección ‘gaucha’ se pudo observar al exjugador del Barcelona entrenando a la par de sus compañeros, mostrando un excelente estado físico. Pero una imagen captada por la prensa y divulgada en las redes sociales, dejaría en vilo la presencia de Messi en el primer partido.

Durante el entrenamiento de Argentina, previo a su debut frente Arabia Saudita, las cámaras de ESPN Argentina, captaron el tobillo del Lionel Messi, el cual estaba bastante inflamado, generando preocupación dentro de los periodistas y aficionados de la ‘albiceleste’ que llegaron a Catar para vivir la cita mundialista.

Según las personas cercanas a Messi, esta imagen no debe asustar, ya que es frecuente que el tobillo del rosarino se inflame de está manera, teniendo en cuenta una lesión que el sufrió en años anteriores, lo que le causaría la inflamación en su pie, pero que no le causa dolor ni le impide jugar o entrenar con sus respectivos equipos.

Lionel Messi en la rueda de prensa

Luego de observas las imágenes que prenden las alarmas en la Selección de Argentina por una posible lesión de Messi, el astro argentino habló en rueda de prensa y aclaró todo tipo de rumores sobre su estado físico, asegurando que está muy ilusionado con el del debut de la Selección en la Copa del Mundo.

“Me siento con muchas ganas, ilusionado. El Mundial me agarra con otra edad, más maduro y me fijo en pequeños detalles que antes no le daba importancia. Quiero disfrutar cada momento con la máxima intensidad que pueda. Hoy disfruto mucho de todo esto, antes no lo pensaba y solo jugaba, era un partido atrás de otro", afirmó Lionel Messi.