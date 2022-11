Polémica respuesta de catarí a caso de discriminación: "Estoy orgulloso de lo que pasó"

En Catar 2022 se está jugando un partido a parte de los estadios de fútbol que albergan el Mundial y es el de la inclusión y el respeto por los derechos humanos, que ha hecho mucho eco sobre todo con la decisión de varios artistas de rechazar la invitación a ser partícipes de la ceremonia inaugural del pasado domingo como forma de protesta a las violaciones hacia trabajadores inmigrantes durante las diferentes obras de construcción.

La controversia se ha incrementado con la adaptación del torneo a las medidas y cultura de Catar, y no al revés, por lo que la dinámica tradicional ha tenido que cambiar de manera drástica. Por ejemplo, la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los estadios y lugares públicos está prohibida, al igual que las manifestaciones entre parejas del mismo sexo y cualquier bandera o símbolo que haga alusión al movimiento LGTBQ.

De hecho, en tan solo tres días de Mundial ya se han presentado situaciones penosas respecto a personas que no cumplen con estas estrictas normas. El último caso que se hizo viral en redes sociales corresponde a Grant Wahl, un periodista deportivo de Estados Unidos que fue a presenciar el partido de la selección de su país contra Gales, pero tuvo un gran problema.

Wahl no pudo ingresar al estadio Ahmad Bin Alí porque portaba una camiseta alusiva al movimiento LGTBQ, por lo que el personal de seguridad del recinto le dijo "tienes que cambiártela. No está permitido", de acuerdo a la publicación que hizo el periodista en su cuenta de Twitter.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8

Pero la polémica no para ahí. Nayef bin Nahar es un doctor y académico reconocido en Catar. En su cuenta de Twitter tiene más de 140 mil seguidores, pero se hizo tendencia luego de responder al trino de Wahl defendiendo la cultura de su país y la no aceptación a símbolos homosexuales, atacando también a quienes en occidente se jactan por hablar de humanidad.

"Como qatarí estoy orgulloso de lo que pasó", escribió sobre la prohibición a Wahl a entrar al estadio con dicha camiseta. "No sé cuándo se darán cuenta los occidentales de que sus valores no son universales. Hay otras culturas con valores diferentes que deben ser igualmente respetadas. No olvidemos que Occidente no es el portavoz de la humanidad", añadió.

As a Qatari I’m proud of what happened.

I don’t know when will the westerners realize that their values aren’t universal. There are other cultures with different values that should be equally respected.



Let’s not forget that the West is not the spokesperson for humanity. https://t.co/Oa8zvmk6P7