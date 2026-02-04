Bajas de última hora para Atlético Nacional contra América de Cali

Atlético Nacional afrontará este miércoles 4 de febrero uno de los compromisos más exigentes del semestre cuando reciba a América de Cali en el estadio Atanasio Girardot, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay. Sin embargo, el conjunto verdolaga no llega en plenitud de condiciones, ya que deberá encarar el clásico con dos ausencias de peso en su nómina habitual.

El equipo antioqueño dio a conocer la lista de convocados para este encuentro y la principal novedad fue la ausencia de dos jugadores que normalmente hacen parte del once titular: el arquero David Ospina y el mediocampista Jorman Campuzano. La baja del guardameta se debe a una lesión, mientras que en el caso del volante aún no se ha entregado una explicación oficial sobre su salida de la convocatoria, lo que ha generado interrogantes entre los aficionados y la prensa.

Ospina, baja sensible para el clásico

La ausencia de David Ospina representa un golpe importante para Nacional, no solo por su jerarquía y experiencia, sino también por el liderazgo que ejerce dentro del plantel. El arquero de la selección Colombia ha sido una pieza clave desde su regreso al club y su presencia suele transmitir seguridad a la defensa.

Ante esta situación, el cuerpo técnico deberá tomar una decisión importante bajo los tres palos. Las opciones principales son Harlen Castillo, quien cuenta con mayor recorrido en el fútbol colombiano, o el joven Kevin Cataño, refuerzo para este semestre y que podría tener su debut oficial en un partido de alta exigencia.

Incertidumbre en la mitad de la cancha

A la baja del arquero se suma la ausencia de Jorman Campuzano, un mediocampista que suele ser el equilibrio del equipo en la zona central. Su salida de la convocatoria sin una razón confirmada deja un vacío en el esquema del entrenador Diego Arias, quien deberá reacomodar la estructura del mediocampo para enfrentar a un rival directo como América de Cali.

El duelo en el Atanasio se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos históricos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla. No obstante, las bajas obligan a Nacional a replantear su plan de juego y a confiar en alternativas que deberán responder en un escenario de máxima exigencia.