Exfuncionario de Trump pronosticó que su buena relación con Petro no perduraría: ¿Por qué?

El martes 3 de febrero, Donald Trump y Gustavo Petro tuvieron una histórica reunión en La Casa Blanca. Se dio tras meses de tensión y después de la extracción de Nicolás Maduro.

La relación diplomática entre Trump y Petro había tocado niveles bajos. Se recuerda cuando el colombiano les pidió a los militares estadounidenses desobedecer a su homólogo o el día que la administración del republicano le quitó la visa y lo incluyó en la lista Clinton.

La reunión Trump – Petro resultó fructífera

No obstante, hubo un cambio en el último tiempo y finalmente se dio el espacio, siendo el primer cara a cara de ambos. La reunión duró más de lo esperado, casi dos horas. Además, estuvieron presentes Rosa Villavicencio, Pedro Sánchez, Daniel García – Peña, Marco Rubio, JD Vance y Bernie Moreno.

Si bien ninguno de los jefes de Estado entregó detalles extensos, estuvieron de acuerdo en que fue una conversación amena y de cooperación. El tema central fue el narcotráfico.

Le puede interesar: La buena relación entre Petro y Trump puede durar muy poco, advierte exasesor de Seguridad de Estados Unidos

Partiendo de eso, lo cierto es que el tema Trump – Petro está en calma. Ahora bien, ¿será duradera? Teniendo en cuenta que el colombiano está en la recta final de su mandato, mientras que al republicano le queda la mitad.

Recomendaciones para Petro: “Perfil bajo”

John Bolton fue asesor de Seguridad Nacional durante el primer periodo de Trump, estando en el cargo entre 2018 y 2019. Habló con La FM sobre el futuro de las relaciones diplomáticas de ambos presidentes.

Por un lado, destacó que haya sido fructífero el encuentro, aunque consideró que Petro estuvo intimidado tras la captura de Maduro; algo que habría cambiado su actitud y que le dio la ventaja al norteamericano.

No obstante, pronosticó que ese momento de paz podría ser efímero: “Ha durado 24 horas, un buen comienzo; pero no apostaría a que dure mucho tiempo. (Petro) debería seguir hablando con Trump para progresar en esfuerzos mutuos”.

De la mano con este punto, alertó que si Petro incumple o vuelve a lanzar mensajes fuertes, el vínculo se rompería y, por ende, llegarían las medidas de Trump. Por eso, aconsejó mantener un perfil bajo hasta acabar su mandato.