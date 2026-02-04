El viejo conocido de América de Cali que podría regresar al equipo: no es Michael Rangel

En América de Cali no paran en la búsqueda de nuevos jugadores para su nómina en este 2026, especialmente en el frente de ataque luego de que varios nombres importantes en esa zona del campo salieran del equipo en el actual mercado de fichajes.

Ya fue anunciado Daniel Valencia, quien viene de ser el goleador de la Liga Pro de Ecuador, pero todavía están buscando otro nombre ante la decisión de no tener en cuenta a Rodrigo Holgado para este semestre, considerando una medida del TAS que levanta la suspensión de un año que le impuso la FIFA.

De acuerdo a lo expresado por el gerente deportivo del equipo, Iván Vélez, hay varios clubes que han preguntado por el jugador argentino y es probable que termine regresando al fútbol chileno, como se ha informado en la prensa recientemente.

¿Quién llegará al América de Cali?

Otro nombre que ha tomado fuerza es el del paraguayo Marcelo Pérez, quien viene de tener un año flojo a nivel de goles con Sportivo Luqueño de su país. Hay un acuerdo para un préstamo sin cargo, pero la información oficial es que todavía no se ha cerrado.

Según Vélez, el tema no se va a finiquitar hasta que se cierre el tema de Rodrigo Holgado, por lo que el jugador paraguayo tendrá que seguir esperando una decisión. Cabe recordar que sus derechos deportivos pertenecen a Huracán, de Argentina.

¿Jeison Medina es opción en América?

El directivo americano también habló sobre otra posibilidad para el ataque. Se trata de Jeison Medina, jugador que ya vistió la camiseta de América de Cali en el pasado, saliendo campeón en 2019 como el suplente de Michael Rangel.

En este momento se encuentra en Liga de Quito, club que contrató a una figura del fútbol sudamericano como Deyverson. Ante esto, Vélez confirmó que ya se preguntó por las condiciones y están a la expectativa de que el club ecuatoriano responda con una opción viable, financieramente hablando.

Se reporta que el jugador estaría dispuesto a regresar a Colombia, pero todo depende de la gestión entre clubes, pues tiene contrato hasta junio de 2028, por lo que es una operación difícil. Esto, sumado a que Marcelo Pérez ya está con todo prácticamente arreglado, es probable que no se dé su retorno a 'La Mechita'.