"Hemos tenido contactos por Falcao García": dirigente confesó interés por ‘El Tigre’

El futuro deportivo de Radamel Falcao García vuelve a estar en el centro de la conversación futbolera en Sudamérica. Luego de varios meses alejado de la competencia oficial tras su salida de Millonarios, el histórico delantero colombiano manifestó públicamente su intención de regresar a las canchas en 2026, una declaración que reactivó el interés de varios clubes por contar con sus servicios, pese a que el ‘Tigre’ ya suma 39 años.

La sola posibilidad de ver nuevamente en acción al máximo goleador histórico de la Selección Colombia ha generado expectativa tanto en la afición como en el entorno dirigencial del continente. Falcao, con una trayectoria que incluye pasos destacados por Europa y una carrera marcada por goles y liderazgo, sigue siendo un nombre que pesa dentro y fuera del campo, incluso en la etapa final de su carrera profesional.

Falcao y el deseo de volver a competir en el 2026

Tras un semestre sin actividad oficial, el atacante samario dejó claro que no contempla el retiro inmediato y que su prioridad es encontrar un proyecto deportivo serio que le permita competir y aportar desde su experiencia. En ese contexto, varios clubes habrían realizado acercamientos exploratorios, interesados en evaluar su estado físico y su disposición para asumir un nuevo desafío.

Más allá de lo futbolístico, el nombre de Falcao representa un impacto mediático importante, algo que también resulta atractivo para instituciones que buscan fortalecer su imagen internacional. Su liderazgo en camerino y su capacidad para influir positivamente en jugadores jóvenes son aspectos que suelen ser valorados por los cuerpos técnicos y directivas.

Cerro Porteño aparece en el radar como posible destino

En las últimas horas, el interés dejó de ser un simple rumor. Desde Cerro Porteño de Paraguay, uno de los clubes más tradicionales del país, un directivo reconoció públicamente que existen contactos iniciales con el entorno del delantero colombiano. Enrique Biedermann, dirigente del conjunto azulgrana, señaló que si bien las conversaciones aún no han avanzado de manera decisiva, el interés es real.

El directivo dejó entrever que contar con un futbolista del recorrido y la jerarquía de Falcao sería un privilegio para cualquier equipo del continente, razón por la cual el club se mantiene atento a cómo evoluciona la situación. Aunque todavía no hay una negociación formal ni cifras sobre la mesa, este reconocimiento marca un punto clave: por primera vez, un club acepta abiertamente su deseo de fichar al ‘Tigre’.

Mientras se define su próximo paso, Radamel Falcao García continúa evaluando opciones con calma. El 2026 se perfila como un año decisivo para cerrar una carrera legendaria, y todo indica que el delantero aún no ha dicho su última palabra dentro del fútbol profesional.