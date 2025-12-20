CANAL RCN
Deportes

Sorpresa en el mercado: Falcao García aparece en la órbita de club argentino

Radamel Falcao García no piensa en el retiro y para 2026 aparece un nuevo pretendiente en Argentina, país donde inició su carrera profesional, tras cerrar su etapa en Millonarios.

Falcao García
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

diciembre 20 de 2025
10:20 a. m.
La carrera de Radamel Falcao García todavía no baja el telón. A sus 39 años, el delantero colombiano dejó claro que no piensa en el retiro y que su intención es mantenerse activo, al menos, durante la temporada 2026.

Así lo confirmó recientemente en el sorteo del Mundial de la FIFA, donde habló de su futuro con tranquilidad y convicción.

Un nuevo interés desde Argentina

En las últimas horas, el nombre de Falcao volvió a sonar con fuerza en Argentina, país donde inició su carrera profesional en primera división hace dos décadas.

Eso sí, esta vez no sería con River Plate. Según reveló el periodista Fer Pujol, el colombiano aparece nuevamente en el radar de un club argentino.

“Al igual que en enero de este año, el nombre de Radamel Falcao vuelve a estar en la lista. Todavía no está en carpeta, pero hay una posibilidad. No es la única, e integra una serie de opciones pensando en reforzar la delantera”, escribió el comunicador en su cuenta de X, dejando abierta la puerta a una negociación.

Gimnasia, el posible destino para 2026

El club que habría mostrado interés es Gimnasia y Esgrima La Plata, una institución que ya había seguido de cerca al atacante colombiano antes de su llegada al fútbol colombiano. De concretarse, sería un regreso simbólico al país donde Falcao dio sus primeros pasos como profesional.

El último equipo del ‘Tigre’ fue Millonarios FC, donde cumplió uno de sus grandes sueños personales como hincha, más allá de que cerró su ciclo sin títulos.

Mientras define su próximo destino, Falcao se ha mostrado muy activo en redes sociales, compartiendo sesiones de entrenamiento individual. Una señal clara de que su historia en el fútbol aún no termina y que Argentina podría ser el escenario de su próximo capítulo en 2026.

