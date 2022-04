¡Enmudeció al estadio! Golazo de Luis Díaz para darle tranquilidad a Liverpool en Champions

Qué mejor para Luis Díaz que hacer su estreno goleador en Champions League con Liverpool en una instancia definitiva, en Portugal y frente a un rival al que le es especial ganarle: Benfica.

El conjunto 'red' ganaba cómodo 0-2 en su visita a Lisboa, pero el uruguayo Darwin Núñez descontó para las 'águilas' en el comienzo del segundo tiempo y le puso tensión al juego, haciendo crecer de a poco a su equipo.

Benfica parecía estar desdibujado con la derrota, pero el tanto de Núñez lo puso de nuevo en partido y contó con ocasiones para empatar el marcador, lo que puso en alerta máxima a Jürgen Klopp.

El entrenador le metió mano a la ofensiva del equipo sacando a Sadio Mané y a Mohammed Salah, pero dejó a en cancha a Díaz, quien no falló a la confianza del DT y le dio la tranquilidad para el juego de vuelta en Anfield.

Al minuto 87, el guajiro le marcó la diagonal a Naby Keita, quien hizo un muy buen pase entre líneas. 'Lucho' recibió el balón en el borde del área, eludió al arquero y definió con pierna zurda con el arco a su merced. Golazo.

Venía sufriendo Liverpool en el tramo final del partido, pero con este gol, liquidó el resultado en la ida de los cuartos de final de Champions e irá con la tranquilidad de dos goles de ventaja para la revancha la siguiente semana en Anfield.

Este es el segundo gol que Luis Díaz le marca al Benfica en ocho enfrentamientos. El anterior, fue en su etapa con Porto y que le significó al equipo 'dragón' alzarse con el título de la Supercopa de Portugal en 2020.

De esta manera, 'Lucho' extendió su paternidad sobre el equipo de las 'águilas', pues de los ocho duelos, ha ganado seis y empatado dos, siendo ésta la primera victoria con la camiseta del Liverpool y en un torneo diferente al rentado portugués.

The Goal of Luis Diaz for Liverpool in video ! 🤯🎥#SLBLIV #LFC 🔴 pic.twitter.com/2agPyd4klE