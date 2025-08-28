CANAL RCN
La impresionante chilena de Luis Díaz de la que hablan en Múnich

El Bayern Múnich pidió colgar la impresionante acción de Luis Díaz en el Museo de Louvre.

Luis Díaz
Foto: @FCBayernES

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
09:49 a. m.
Luis Díaz volvió a ser noticia en Alemania, no por sus goles, sino por la magia que lleva en sus pies. Este miércoles 27 de agosto, en la sufrida victoria 3-2 del Bayern Múnich frente al modesto Wehen Wiesbaden por la primera ronda de la Copa de Alemania, el delantero guajiro protagonizó una acción que encendió las redes sociales del club y arrancó aplausos en el estadio.

Aunque no fue su noche más efectiva en materia de definición, el colombiano se las arregló para dejar una pincelada de talento que se robó la atención de todos.

El momento llegó cuando Díaz recibió un centro desde la banda y, sin pensarlo dos veces, ensayó una pirueta acrobática casi desde el borde del área. Aunque el balón no terminó en las redes, la jugada fue tan espectacular que el propio Bayern Múnich, en tono gracioso, publicó la imagen sugiriendo que la acción merecía estar en el Museo del Louvre, como si se tratara de una obra de arte.

Más que goles, espectáculo puro

La jugada refleja la esencia de Luis Díaz: un futbolista que no solo busca marcar, sino también emocionar a los aficionados con recursos inesperados. Incluso cuando no brilla en el marcador, su capacidad para improvisar y sorprender lo mantiene como uno de los favoritos de la hinchada bávara.

En medio de la exigencia de un club que siempre apunta a la perfección, el colombiano está demostrando que puede aportar algo más que estadísticas. Su atrevimiento y calidad técnica generan ilusión entre los seguidores y respeto entre sus compañeros. Si bien el Bayern sufrió más de la cuenta ante un rival modesto, la actuación de Díaz volvió a confirmar que cada partido con él en cancha tiene un toque diferente, un ingrediente de espectáculo que trasciende los números.

