Se definió el equipo donde jugará Luciano Pons el próximo año tras marcar 24 goles en 2025

Luciano Pons fue uno de los jugadores más destacados del fútbol colombiano durante 2025. El delantero argentino llegó al Atlético Bucaramanga en enero de este año siendo uno de los refuerzos para disputar la Copa Libertadores, luego de pasar varias temporadas en Independiente Medellín.

La apuesta fue efectiva para el cuadro 'Leopardo', pues Pons terminó siendo el goleador del equipo con 24 goles y 5 asistencias en todas las competencias disputadas, pero estaba a modo de préstamo, pues sus derechos pertenecían a la Universidad de Chile.

Se definió el futuro de Luciano Pons

Los chilenos no estaban dispuestos a prolongar el préstamo, pues había equipos dispuestos a negociar por sus servicios, incluyendo varios de los grandes del fútbol colombiano. Sin embargo, la prioridad siempre fue del Bucaramanga, en donde no tenían dudas sobre su continuidad.

Finalmente se pudo conocer que el equipo ejerció la opción de compra que tenía disponible, correspondiente a unos 300.000 dólares y se llegó a un acuerdo en los términos personales del jugador para que esta se haga efectiva.

Es decir que Luciano Pons, que en abril estará cumpliendo 36 años, podría jugar sus últimos años de carrera en Atlético Bucaramanga, donde la hinchada le ha manifestado su cariño. Se espera que en las próximas horas se haga oficial el acuerdo.

América se bajó de las negociaciones por Luciano Pons

En América de Cali confirmaron su interés en Pons durante las últimas semanas, luego de que versiones de prensa apuntaran a que el equipo estaba haciendo un esfuerzo económico para convencerlo de vestir la camiseta 'escarlata'.

Sin embargo, el técnico David González confirmó en diálogo con el 'Super Combo del Deporte' que Atlético Bucaramanga ya ejerció la opción de compra y por tanto, no quedó más alternativa que buscar otras opciones en el mercado.