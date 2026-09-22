¿Sigue ‘Chicho’ Arango en Nacional? Esto dijo Víctor Marulanda

El futuro de Cristian ‘Chicho’ Arango en Atlético Nacional todavía no está definido más allá de su contrato actual. Víctor Marulanda, director deportivo del club, habló sobre la situación del delantero y también se refirió a Duván Vergara, el proceso de formación y la llegada de James Rodríguez.

En declaraciones entregadas a Win Sports, Marulanda aseguró que Arango mantiene el respaldo de la institución y recordó que su vínculo contractual está vigente hasta diciembre.

¿Qué dijo Nacional sobre el futuro del ‘Chicho’ Arango?

Cristian 'Chicho' Arango tiene un compromiso con el club, él sabe y entiende en que equipo está; hoy va a seguir recibiendo el apoyo de nosotros, tiene contrato hasta diciembre y el tiempo nos dirá si va a seguir o no", explicó el dirigente.

La declaración dejó abierta la continuidad del atacante para el próximo año, aunque por ahora no existe una confirmación sobre una eventual renovación.

La situación de Arango se mantiene bajo evaluación. El delantero llegó a Atlético Nacional como uno de los movimientos importantes del club y firmó por un periodo que, según lo explicado por Marulanda, se extiende hasta diciembre.

El dirigente evitó anticipar una decisión sobre lo que ocurrirá después de esa fecha y señaló que el rendimiento y el desarrollo de los próximos meses serán determinantes.

Arango ya había sido presentado por Nacional como un refuerzo importante para su ataque y comparte zona ofensiva con Alfredo Morelos.

¿Nacional buscó a Duván Vergara y qué dijo sobre James?

Otro de los nombres que apareció en la conversación fue Duván Vergara. Marulanda confirmó que hubo conversaciones anteriormente, pero descartó que el club hubiera realizado una gestión durante el actual mercado de fichajes.

Con Duván Vergara se habló en su momento; en este mercado no se hizo ninguna gestión, manifestó.

El nombre del atacante había estado relacionado con Nacional durante el mercado de mitad de año, aunque finalmente continuó su carrera en Racing Club.

Marulanda también explicó la apuesta de Nacional por sus divisiones menores. Según el dirigente, el club trabaja actualmente con alrededor de 60 jóvenes dentro de un proceso que busca preparar futbolistas para llegar al primer equipo.

Sobre James Rodríguez, destacó la conexión entre el jugador y la institución. Para Marulanda, juntar a un futbolista con ambición de ganar y a un club con esa misma exigencia permitió que la negociación tuviera un vínculo especial.

James firmó inicialmente con Nacional hasta junio de 2027 y ya comenzó su etapa con el conjunto antioqueño.

Ahora, mientras Nacional avanza en la Liga BetPlay, una de las preguntas que queda abierta es qué decisión tomará el club con Arango cuando llegue diciembre.