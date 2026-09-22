Colombia se retira del proceso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

La Corte Internacional de Justicia informó a través de un comunicado de prensa que el gobierno de Abelardo de la Espriella retiró la declaración presentada el 5 de abril de 2024 en la que Colombia apoyó la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel.

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La decisión fue comunicada oficialmente por Colombia el pasado viernes 18 de septiembre y supone el retiro de la intervención que el país había presentado bajo el artículo 63 del Estatuto de la Corte en el proceso denominado “Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel)”.

Cambio de rumbo en la política exterior

El giro era previsible en medio del cambio de postura que ha adoptado el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella frente a Israel.

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La determinación se produce después de que su administración retomara las relaciones diplomáticas con ese país, revirtiendo la decisión adoptada por el entonces presidente Gustavo Petro, quien el 2 de mayo de 2024 anunció la ruptura de relaciones con Israel debido a la ofensiva militar en Gaza y a lo que calificó como un genocidio contra el pueblo palestino.

La declaración ahora retirada había sido presentada por Colombia durante el gobierno de Petro, en respaldo a la acción judicial impulsada por Sudáfrica ante la Corte. En esa demanda, el país africano acusó a Israel de incumplir las obligaciones establecidas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en relación con la población palestina de la Franja de Gaza.

El proceso contra Israel continúa ante la Corte

El caso continúa su trámite ante la Corte Internacional de Justicia, donde Sudáfrica ha solicitado diversas medidas provisionales contra Israel.

Desde enero de 2024, el tribunal ha emitido varias órdenes relacionadas con esas peticiones y, además de Colombia, numerosos Estados han solicitado intervenir en el proceso o han presentado declaraciones de intervención, entre ellos México, España, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Bélgica, Irlanda, Cuba, Turquía y Estados Unidos.

La Corte recordó que el litigio se originó el 29 de diciembre de 2023, cuando Sudáfrica presentó una demanda contra Israel por presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio en relación con la población palestina de la Franja de Gaza.

La decisión del Gobierno colombiano marca uno de los cambios más significativos en la política exterior del país frente al conflicto en Oriente Medio y evidencia la distancia entre la postura de la actual administración y la que mantuvo el gobierno de Gustavo Petro respecto a la actuación de Israel en Gaza.