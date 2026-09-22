Sencia reveló por qué no prestó El Campín a Santa Fe: así será el gigantesco montaje de BTS

El estadio Nemesio Camacho El Campín comienza este martes 22 de septiembre una transformación que se extenderá durante varios días para recibir a BTS.

La agrupación surcoreana se presentará en Bogotá el 2 y 3 de octubre como parte de su gira mundial ARIRANG, y la magnitud del montaje terminó cruzándose con la final de ida de la Liga Femenina entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali. Las fechas de BTS están confirmadas oficialmente para El Campín.

¿Por qué Santa Fe no pudo jugar la final femenina en El Campín?

La polémica surgió después de que Santa Fe consiguiera el paso a la final y necesitara El Campín para disputar el primer partido el miércoles 23 de septiembre. Sin embargo, el escenario ya estaba comprometido para la producción del concierto.

Sencia explicó que la reserva para los espectáculos internacionales del 2 y 3 de octubre había sido confirmada desde el 11 de mayo de 2026. Además, sostuvo que Santa Fe conocía desde julio la programación prevista para el segundo semestre.

Una vez Las Leonas consiguieron la clasificación, el administrador consultó con la producción internacional (Paramo Presenta) si era posible modificar los tiempos de entrega del estadio. La respuesta estuvo condicionada por las dimensiones del montaje.

“La magnitud y complejidad de esta producción, que moviliza a más de 450 personas provenientes de diferentes países y cuenta con una operación técnica y logística programada con antelación, exige mantener los tiempos de montaje previstos”, señaló Sencia.

De acuerdo con información conocida este 22 de septiembre, la producción recibirá el estadio para comenzar las labores, aproximadamente 10 días antes del primer concierto.

Finalmente, Santa Fe trasladó la ida de la final contra Deportivo Cali al estadio La Independencia de Tunja, para este miércoles 23 de septiembre.

Así será el escenario 360° de BTS en El Campín

Una de las razones detrás de la complejidad del montaje es su formato. La información publicada para el concierto señala que BTS utilizará un escenario de 360 grados, instalado hacia el centro del estadio.

Esto significa que no se tratará de la tradicional tarima ubicada en una de las cabeceras. El concepto permite distribuir espectadores alrededor de la producción y aprovechar las tribunas Norte, Sur, Oriental y Occidental. La información de boletería contempla precisamente localidades en esos sectores y una amplia zona VIP en gramilla.

El Campín ya tiene experiencia con producciones de este tipo. Sencia explica que un montaje 360° requiere más sonido, video, escenografía y capacidad estructural que un escenario convencional. Para anteriores espectáculos de este formato incluso se implementaron plataformas sobre el césped destinadas a distribuir el peso de los equipos.

Durante los días previos al concierto se debe preparar y proteger la cancha, levantar estructuras, instalar sistemas de iluminación, sonido y video, adecuar las zonas para el público y realizar las respectivas pruebas técnicas y de seguridad.

Así las cosas, La final (ida) de la La Liga Femenina se jugará en Tunja, donde Independiente Santa Fe (Las Leonas) oficiarán como local, pues desde esta noche 22 de septiembre, tras el Santa Fe vs. Cali (masculino) comenzará el arduo montaje de BTS, una decisión que generó polémica por parte y parte.