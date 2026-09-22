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¡El Atanasio se prepara para una fiesta! Boletería para ver Nacional vs. Millonarios

El Atanasio casi lleno: quedan pocas boletas para ver Nacional vs. Millonarios.

¡El Atanasio se prepara para una fiesta! Boletería para ver Nacional vs. Millonarios
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
03:59 p. m.
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Atlético Nacional puso a la venta la boletería para recibir a Millonarios este martes 22 de septiembre y la respuesta de sus hinchas ya se refleja en las tribunas: varias localidades aparecen agotadas para el clásico colombiano en el Atanasio Girardot.

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El partido se jugará el próximo jueves 24 de septiembre a las 7:30 p. m. y tendrá como uno de sus grandes atractivos a James Rodríguez.

James ya sumó sus primeros minutos con Nacional en El Campín ante Internacional y contra Llaneros en Villavicencio. Ahora, el turno será en Medellín.

¿Qué boletas quedan para Nacional vs. Millonarios?

De acuerdo con la actualización publicada por Atlético Nacional, varias de las localidades del Atanasio Girardot ya aparecen como agotadas.

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Entre las zonas que todavía tienen disponibilidad están Occidental Baja, con un precio de $119.000, y Occidental Alta, cuyo valor es de $130.000.

En la información publicada por el club se advierte que estos precios tienen un costo adicional correspondiente al IVA por el servicio.

¿Cuándo juegan Nacional y Millonarios?

El partido entre Atlético Nacional y Millonarios corresponde a la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026 y se disputará este jueves 24 de septiembre, a las 7:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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El compromiso enfrenta a dos equipos que llegan en la parte alta de la tabla. Millonarios aparece segundo con 19 puntos, mientras Nacional suma 18 unidades, aunque tiene partidos pendientes.

Con las tribunas agotándose y todavía algunas localidades disponibles, el Atanasio Girardot se prepara para un clásico que tendrá un ingrediente adicional: la posibilidad de ver al jugador que brilló en el Real Madrid.

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