CANAL RCN
Deportes

Dimayor definió al equipo arbitral para el Nacional vs. Millonarios: Wílmar Roldán estará presente

Este jueves se jugará uno de los clásicos más llamativos del fútbol colombiano y ya se definió a los árbitros que impartirán justicia.

Wílmar Roldán árbitro colombiano
FOTO: AFP

Ángel Ballén

septiembre 22 de 2026
03:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Crece la expectativa por el clásico de este jueves entre Atlético Nacional y Millonarios. El partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay ha despertado el interés de propios y extraños ante la posibilidad de que se dé el enfrentamiento entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

Atlético Nacional tendrá duras bajas para el clásico ante Millonarios: este es el listado de jugadores lesionados
RELACIONADO

Atlético Nacional tendrá duras bajas para el clásico ante Millonarios: este es el listado de jugadores lesionados

Aunque los dos jugadores están en 'veremos' para este encuentro, nunca deja de ser importante este cruce, el que para muchos es el 'Superclásico' del fútbol colombiano. Así las cosas, hay especial atención en la designación arbitral por parte de la Dimayor.

¿Quiénes son los árbitros para el Nacional vs. Millonarios?

El árbitro central del compromiso será Diego Ulloa, del Valle del Cauca. Este árbitro ya había sido designado para este clásico el 27 de septiembre de 2025, cuando Nacional ganó por 2-0 en el Atanasio Girardot. Allí Ulloa sancionó un penal a favor del cuadro antioqueño tras una falta de Sergio Mosquera sobre Alfredo Morelos.

Para este compromiso, Ulloa estará acompañado de Roberto Padilla (Atlántico) como asistente 1 y Andrés Nieto (Tolima) como asistente 2. En el VAR estará Never Manjarrés de Córdoba, junto a Daniel Alzate (Caldas) como AVAR.

Este encuentro tendrá la particularidad de que contará con el antioqueño Wílmar Roldán como cuarto árbitro, recordando que en este puesto siempre se designa a un colegiado local. Para esta fecha, será juez central en el Jaguares vs. Alianza FC que se jugará el domingo 27 de septiembre en Montería.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

Sencia reveló por qué no prestó El Campín a Santa Fe: así será el gigantesco montaje de BTS

Duván Vergara

Duván Vergara tomó drástica decisión tras hacerse pública la deuda de América de Cali

Liga BetPlay

Atlético Nacional tendrá duras bajas para el clásico ante Millonarios: este es el listado de jugadores lesionados

Otras Noticias

Santa Marta

Gobierno ordena militarizar Santa Marta y reforzar la seguridad en Magdalena y La Guajira

La medida busca enfrentar a los grupos armados y proteger a la población. También recuperar el control territorial en las zonas afectadas por la violencia.

Artistas

J Balvin encendió las redes al aparecer en las pasarelas de Milán, Italia

El antioqueño sorprendió con su impecable estilo durante la Semana de la Moda en Milán.

España

Incautan 2,1 toneladas de cocaína en un velero interceptado frente a las costas de España

Dólar

Dólar volvió a subir en Colombia: así cerró el precio este 22 de septiembre

Enfermedades

Día Mundial del Alzheimer: señales que aparecen en lo cotidiano