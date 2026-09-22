Dimayor definió al equipo arbitral para el Nacional vs. Millonarios: Wílmar Roldán estará presente

Crece la expectativa por el clásico de este jueves entre Atlético Nacional y Millonarios. El partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay ha despertado el interés de propios y extraños ante la posibilidad de que se dé el enfrentamiento entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

Aunque los dos jugadores están en 'veremos' para este encuentro, nunca deja de ser importante este cruce, el que para muchos es el 'Superclásico' del fútbol colombiano. Así las cosas, hay especial atención en la designación arbitral por parte de la Dimayor.

¿Quiénes son los árbitros para el Nacional vs. Millonarios?

El árbitro central del compromiso será Diego Ulloa, del Valle del Cauca. Este árbitro ya había sido designado para este clásico el 27 de septiembre de 2025, cuando Nacional ganó por 2-0 en el Atanasio Girardot. Allí Ulloa sancionó un penal a favor del cuadro antioqueño tras una falta de Sergio Mosquera sobre Alfredo Morelos.

Para este compromiso, Ulloa estará acompañado de Roberto Padilla (Atlántico) como asistente 1 y Andrés Nieto (Tolima) como asistente 2. En el VAR estará Never Manjarrés de Córdoba, junto a Daniel Alzate (Caldas) como AVAR.

Este encuentro tendrá la particularidad de que contará con el antioqueño Wílmar Roldán como cuarto árbitro, recordando que en este puesto siempre se designa a un colegiado local. Para esta fecha, será juez central en el Jaguares vs. Alianza FC que se jugará el domingo 27 de septiembre en Montería.