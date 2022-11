'Chicho' Arango alimentó deseo del hincha: "Sueño con jugar con la camiseta de Nacional"

Como parte de su reestructuración deportiva después de no clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, Atlético Nacional está en la búsqueda de refuerzos de peso de cara a su gran objetivo del 2023, la Copa Libertadores, mientras en simultánea estudia de los jugadores que ya integran la plantilla.

En ese trabajo que han hecho de la mano Paulo Autuori y los directivos del club, las primeras bajas ya se dieron a conocer: Daniel Mantilla, Andrés Andrade, Alexander Mejía y vendrían más. En tanto, en cuanto a contrataciones, el delantero brasilero Francisco Da Costa sería anunciado en los próximos días luego de haber quedado finiquitada su vinculación la semana pasada.

Sin embargo, el tema de refuerzos apenas está tomando forma en Nacional y confían dar un par de golpes más con nombres importantes y hay uno que es un sueño para la hinchada por su gran presente en el exterior: Cristian Arango.

'Chicho' viene de ser la gran figura destacada de Los Ángeles FC que acaba de ganar el título de la MLS, anotando 18 tantos en toda la temporada, y desde que reveló que es fanático 'verdolaga', ha puesto a soñar a más de uno con que se vista la camiseta como jugador del equipo.

De hecho, ese anhelo no es solo de los aficionados sino también del propio jugador, quien a pesar de su buen pasado en Millonarios, reiteró su amor por Nacional y su deseo por jugar algún día ahí.

"El cariño que le tengo a Nacional es enorme, soy muy hincha del club. Sueño algún día jugar con la camiseta verde y blanca", dijo 'Chicho' en diálogo con ESPN.

Son tantas las ganas de Arango de jugar con Nacional, que incluso intentó meter presión cuando se dio un interés aún mientras estaba en Millonarios. Sin embargo, la oferta de Los Ángeles FC fue superior y el delantero terminó recalando en la MLS, en donde ahora es figura.

"Sí. Antes de ir a la MLS hubo algún acercamiento, mi empresario me lo comunicó, lastimosamente no se dio. Todos los planes de Dios son perfectos, me puso en la MLS por un propósito. Ese paso que di me llevó a cumplir uno de los sueños, que era vestir la camiseta de la Selección Colombia. Ahora estoy en el mejor momento de mi carrera y aspiro a muchas cosas más", completó.

"Soy muy hincha de Nacional, sueño jugar con la verde"



'Chicho' Arango fue el goleador de LAFC en la temporada con 18 tantos, llegando a ser el quinto máximo artillero de la temporada en la MLS. Apenas tiene 27 años de edad y su valor en el mercado según Transfermarkt es de 7 millones de euros, por lo que una hipotética llegada a Nacional, por ahora es una utopía y de salir de Estados Unidos, lo haría a una liga con una mayor capacidad económica.