Alfredo Arias no escondió su malestar por el arbitraje colombiano: “se puede escapar algún robo”

Durante este fin de semana se vivió la tercera fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, donde lastimosamente los árbitros fueron protagonistas, pues varias decisiones tomadas en los partidos han generado polémica en el FPC e influenciaron en los resultados de los juegos que se cerraron la primera ronda de la fase final.

Una de las jugadas que generó varias polémicas fue en el partido entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, donde el juez central no sancionó un presunto penal a favor del cuadro cardenal, lo que generó el malestar de algunos aficionados del conjunto bogotano y del entrenador Alfredo Arias.

Precisamente disgustado por la actuación de Jhon Ospina, Alfredo Arias habló con el programa el Vbar de Caracol Radio, donde afirmó que el VAR está para ayudar y no confundir a los jueces centrales en los partidos.

“Se le respeta su decisión, cuando se le llama, es porque se le pasó algo grande. La línea lo induce al error, por la posición de Enamorado. Mi jugador no simuló, le pegó en la canillera. Son errores, ojalá que podamos emparejarnos para cometer menos errores y que el VAR ayude a que eso sea subsanado”, afirmó el entrenador uruguayo.

De igual forma, añadió: “El VAR ha hecho justicia, pese a que está en una zona gris, por normas y reglamentos, como lo de las manos. Ha logrado callar un poco la violencia, todos los partidos terminaban con protestas, porque pensaban que los robaban. Hoy se puede escapar algún robo, pero esa violencia se ha subsanado”, agregó el entrenador.

Junior, un equipo que quemó tiempo

Luego de mostrar su inconformismo por la actuación del juez central, Alfredo Arias se refirió al planeamiento que realizó el equipo de Comesaña en el Campín, afirmando que desde el primer minuto el club barranquillero vino a quemar tiempo.

“Cómo refutar si el rival llegó a quemar tiempo o no: una cosa es ser estrecho y ocupar terreno, yo desde el primer minuto me acerqué al cuarto árbitro, me lo reconocía, ‘ya le llamarán la atención’ en todos los saques del arco, de banda, se perdió tiempo”, finalizó el entrenador de Independiente Santa Fe.