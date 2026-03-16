Boyacá Chicó expuso violenta agresión contra uno de sus jugadores por parte de Diego Novoa: video

El pasado sábado 14 de marzo, el Estadio La Independencia de Tunja fue testigo de uno de los resultados más inesperados de la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026. En un duelo vibrante y cargado de tensión, el Boyacá Chicó se impuso 2-1 ante Millonarios, un marcador que sacudió la tabla de posiciones y dejó al equipo bogotano fuera del grupo de los ocho mejores.

El conjunto "ajedrezado" construyó su victoria desde la efectividad. Arlen Banguero abrió la cuenta temprano y Jairo Molina, justo antes del descanso (minuto 43), amplió la ventaja tras una notable asistencia de Yesus Cabrera.

Millonarios, dirigido por Fabián Bustos, mostró una faceta desconocida, con falencias defensivas y una alarmante falta de claridad en el último cuarto de cancha.

Aunque el defensor Andrés Llinás logró el descuento mediante un cabezazo, la expulsión del capitán "embajador", David Macalister Silva, al inicio del segundo tiempo por protestas al árbitro Héctor Rivera, terminó de hundir las aspiraciones de remontada azul.

[Video] Boyacá Chicó acusó a Millonarios de grave agresión a uno de sus jugadores

Sin embargo, lo que debió ser una celebración deportiva para el equipo boyacense se transformó en un escándalo judicial en cuestión de horas. Tras el pitazo final, se reportó un grave incidente en el túnel que conduce a los vestuarios.

Nicolás Pimentel, presidente del Boyacá Chicó, denunció públicamente que su hermano y jugador del club, Jacobo Pimentel (quien no estuvo convocado para el partido), fue víctima de una agresión "brutal y cobarde". Según el dirigente, cuatro futbolistas de Millonarios lo abordaron mientras bajaba de un palco.

El club boyacense identificó directamente al arquero suplente Diego Novoa como el principal agresor y anunció el inicio de acciones legales y denuncias penales ante la Fiscalía, remitiendo al afectado a Medicina Legal.

Por su parte, la versión desde el entorno de Millonarios sugiere que se trató de una gresca provocada por insultos previos y que las heridas de Pimentel fueron producto de una caída accidental contra una pared durante el forcejeo. La Dimayor ya analiza el reporte arbitral y los videos de seguridad para determinar sanciones disciplinarias.

"Así quedó nuestro jugador tras la brutal, desproporcionada e inaceptable agresión perpetrada por Diego Novoa y otros jugadores de Millonarios", publicó el club ajedrezado este lunes.

El video lo puede ver en este enlance: https://x.com/BCHICOFCOFICIAL/status/2033608254111056245?s=20