Las cuentas de Millonarios para entrar a los cuadrangulares: próximos rivales

La derrota de Millonarios en Tunja encendió las alarmas en el equipo bogotano. El conjunto azul dejó escapar tres puntos clave en su visita a Boyacá Chicó y ahora su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor I-2026 se volvió más compleja.

El partido, disputado en el estadio Estadio La Independencia de Tunja, terminó con un marcador de 2-1 a favor del equipo boyacense.

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El resultado golpeó las aspiraciones del cuadro capitalino, que perdió posiciones en la tabla y quedó obligado a sumar en las próximas jornadas si quiere mantenerse en la pelea por el grupo de los ocho mejores.

Millonarios y su clasificación en la Liga BetPlay I-2026: así quedó la tabla

Con esta derrota, el equipo bogotano descendió dos posiciones en la clasificación y quedó a dos puntos del octavo lugar, ocupado actualmente por Deportes Tolima. Además, el conjunto pijao tiene un partido pendiente frente a Independiente Santa Fe, lo que podría ampliar aún más la distancia en la tabla.

De acuerdo con los promedios históricos del campeonato, para asegurar un lugar en los cuadrangulares finales suelen necesitarse alrededor de 29 puntos y una diferencia de gol favorable.

En ese escenario, Millonarios todavía debe sumar al menos 15 unidades y le quedan 24 puntos en disputa, lo que significa que no tiene margen para seguir cediendo terreno.

El próximo compromiso será especialmente exigente. Millonarios recibirá en Bogotá a Atlético Nacional en un partido que promete ser el más atractivo de la jornada. El duelo llega además con un contexto reciente marcado por el enfrentamiento entre ambos clubes en torneos internacionales.

Los rivales que le quedan a Millonarios para entrar al grupo de los 8

El calendario que le resta a Millonarios en la fase regular de la Liga BetPlay no será sencillo. El equipo capitalino deberá enfrentarse a varios rivales que también luchan por puestos de clasificación o que buscan escapar de la zona baja de la tabla.

Estos son los partidos pendientes del conjunto azul:

Millonarios vs. Atlético Nacional – 17 de marzo

Once Caldas vs. Millonarios – 21 de marzo

Millonarios vs. Fortaleza – 30 de marzo

Jaguares vs. Millonarios – 2 de abril

Millonarios vs. Deportes Tolima – 5 de abril

Millonarios vs. Independiente Santa Fe – 11 de abril

América de Cali vs. Millonarios – 19 de abril

Alianza Valledupar vs. Millonarios – 2 de mayo

Entre estos compromisos destacan varios duelos directos contra rivales que también aspiran a los cuadrangulares, como Tolima, Santa Fe y América de Cali. Estos partidos podrían definir buena parte del destino del equipo en el campeonato.

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Para Millonarios, la misión es clara: sumar con urgencia y evitar nuevos tropiezos. De lo contrario, uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano podría quedarse por fuera de las fases finales, algo que sería un duro golpe para sus aspiraciones en la temporada.