Perú registra 81 muertes por dengue en 2026 y declara alerta epidemiológica por impacto de El Niño

Perú reportó 81 muertes por dengue en lo corrido de 2026, una cifra que representa un incremento del 59% en comparación con el mismo periodo de 2025, según informó el Ministerio de Salud.

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Las autoridades atribuyen el aumento de casos a las temperaturas inusualmente altas asociadas al fenómeno de El Niño, que favorecen la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.

Ante el panorama epidemiológico, el Gobierno peruano emitió una alerta sanitaria relacionada con el evento climático, al advertir que las lluvias intensas e inundaciones previstas podrían agravar la propagación del dengue y otras enfermedades infecciosas en varias regiones del país.

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Regiones fronterizas y amazónicas, las más afectadas

La mayor concentración de casos se registra en las zonas fronterizas con Ecuador y en las regiones amazónicas, donde las temperaturas han superado los 30 grados centígrados durante varias semanas. De acuerdo con las autoridades sanitarias, el principal factor detrás del aumento de contagios es el calor persistente provocado por El Niño.

Los expertos advierten que este fenómeno altera las condiciones climáticas habituales al elevar la temperatura de la superficie del océano Pacífico y modificar los patrones de viento y precipitaciones. Científicos vinculados a Naciones Unidas han señalado que podría tratarse del evento de El Niño más intenso registrado hasta la fecha.

Temor por el aumento de otras enfermedades

El Ministerio de Salud también alertó sobre el posible incremento de otras enfermedades asociadas a las condiciones climáticas extremas, entre ellas la leptospirosis, las diarreas agudas, la malaria y el sarampión.

La declaratoria de emergencia contempla medidas para fortalecer la vigilancia epidemiológica, ampliar las jornadas de vacunación y reforzar la capacidad de respuesta de hospitales y centros de salud. Las autoridades buscan anticiparse a un escenario de mayor presión sobre el sistema sanitario si continúan las altas temperaturas y se presentan nuevos eventos de lluvias e inundaciones.

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El dengue es una enfermedad endémica en regiones tropicales y puede causar fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dolores musculares. En los casos más severos, puede provocar hemorragias potencialmente mortales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de la mitad de la población mundial está expuesta al riesgo de contraer esta enfermedad viral transmitida por mosquitos, que genera entre 100 y 400 millones de infecciones cada año.