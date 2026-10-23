Oficial: programación y horarios de Hip Hop al Parque 2026

Este 24 y 25 de octubre, el Parque Simón Bolívar de Bogotá recibirá a miles de fanáticos del Hip Hop en la edición 28 de uno de los festivales musicales más tradicionales de la capital colombiana.

Artistas como Ali A.K.A. Mind, por Colombia, y Portavoz & DJ Jopsen desde Chile, serán algunos de los principales shows que ya cuentan con la programación oficial de los horarios de cada una de las presentaciones musicales.

El evento, que contará con una gran variedad de artistas nacionales e internacionales, tendrá entrada gratuita y el ingreso será permitido para mayores de 14 años.

Programación oficial de Hip Hop al Parque 2026

Esta es la programación detallada de cada uno de los artistas para el sábado 24 de octubre:

12:30 p. m. — Dr. Skratch

12:50 p. m. — Most Ralf N Lark

1:25 p. m. — Batallas Breaking Biva 1 y 2.

2:05 p. m. — Chelo Hop

2:45 p. m. — Hispana

3:30 p. m. — Sucio Bang

4:05 p. m. — Batallas Breaking Biva 3 y 4.

4:40 p. m. — Geassassin, Solo Cadáver & Drama Theme

5:25 p. m. — DJ Karl

5:45 p. m. — Lianna

6:30 p. m. — La Dupla

7:20 p. m. — El Redcode

8:00 p. m. — ZetaZeta

8:45 p. m. — Ali A.K.A. Mind

Estos son los horarios confirmados para las presentaciones del 25 de octubre:

12:00 m. — DJ RevueltaZ

12:20 p. m. — Roll The Voice

12:55 p. m. — Batallas Breaking Biva semifinales

1:30 p. m. — Clandestino MSR

2:10 p. m. — Potsikei

2:45 p. m. — Kain Amnistía

3:20 p. m. — Batallas Breaking Biva final.

3:45 p. m. — Red Bull Batalla exhibición.

4:35 p. m. — Izla

5:10 p. m. — Da Guedes

5:50 p. m. — DJ Huex

6:10 p. m. — Pieroja

6:55 p. m. — Rah Digga & Rampage

7:50 p. m. — Clafseis

8:30 p. m. — Portavoz & DJ Jopsen

Alcaldía de Bogotá informó que el evento iniciará y terminará más temprano

Con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y que puedan regresar a sus casas usando el transporte público, la Alcaldía de Bogotá informó que el festival iniciará y terminará más temprano de lo habitual.

Los dos días de música se abrirán las puertas del Parque Simón Bolívar desde las 12 del mediodía y a las 9:40 ya habrán finalizado las presentaciones musicales.

De igual forma, informaron que algunas calles aledañas al parque presentarán cierres durante el evento e invitaron a los asistentes a hacer uso de las rutas zonales y TransmiZonales.

Aquí puede consultar los cierres y desvíos viales que se implementarán durante el festival.