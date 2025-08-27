¿Luis Díaz contradijo a James Rodríguez? Esto reveló sobre sus primeros días en Alemania

Los primeros días de Luis Díaz siendo jugador del Bayern Múnich no podrían ser mejores. El extremo colombiano ha jugado dos partidos oficiales, ya marcó dos goles y ganó su primer título, por lo que los hinchas del club están muy emocionados de lo que será esta nueva temporada.

Asimismo, el futbolista también ha mostrado su entusiasmo, no solo por su rendimiento adentro de la cancha, sino que también por la calurosa bienvenida que le han dado, resaltando las cualidades de Múnich, su nueva ciudad.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre Múnich y Alemania?

En diálogo con los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol, 'Lucho' dio detalles sobre la gente en Múnich, la forma en la que se vive y también sobre el apoyo que ha recibido.

Alemania en general es espectacular. Múnich es una ciudad increíble, tiene muy bonitas cosas, se come muy bien y la gente, a pesar de que uno tenía otros conocimientos, es amorosa, respetable y son muy aficionados al fútbol.

El guajiro confirmó que tanto él como su familia se han sentido muy bien. "Me siento muy cómodo en el club, en la ciudad, a la familia también le encanta y qué más que eso (...) Yo estoy cada vez más cómodo y seguiré trabajando de esa misma manera para conseguir grandes cosas aquí en el club".

Además, manifestó su agradecimiento por siempre contar con el apoyo de los colombianos. "Donde voy hay una bandera colombiana, estaba en Liverpool y era lo mismo. Acá en el Bayern lo manifiestan de buena manera. Ver una bandera ahí me llena de orgullo, eso te motiva y sabes que estás representando a tu país".

¿Qué había dicho James Rodríguez sobre la vida en Alemania?

Estas declaraciones de Luis Díaz llevaron a que muchos recordaran lo manifestado en su momento por James Rodríguez, quien confesó que no se logró adaptar a la vida en Alemania y por esta razón, decidió no quedarse en el Bayern al cabo de dos temporadas.

Los alemanes son gente muy fría. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las nueve al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: ¿Qué estoy haciendo aquí con este frío?

RELACIONADO James Rodríguez reveló hasta qué instancia llegará la Selección Colombia en el Mundial

Fueron algunas de las declaraciones del cucuteño en su momento en diálogo con Daniel Habif. "El frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí. En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas. Uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y ‘chao’, cada uno con su vida".