¿Se baja de la Scaloneta? Goleador argentino jugará para potencia europea

Argentina sigue bañándose en la gloria de haberse coronado campeón del mundo en Catar 2022. El equipo 'albiceleste' venció a Francia en una de las finales más espectaculares de todos los tiempos, y lograron obtener la tan anhelada tercera estrella.

Las celebraciones en el país suramericano vieron a cinco millones de personas tomarse las calles de Buenos Aires para celebrar el triunfo, alabando a los futbolistas y cuerpo técnico que llegaron con la copa. La fiesta seguirá en el mes de marzo, cuando Argentina enfrente en una serie de partidos amistosos a Panamá y Curaçao en condición de local.

Para estos partidos, el técnico Lionel Scaloni convocó a los jugadores campeones del mundo, así como a otros que fueron parte del proceso, y jugadores juveniles. Entre los nombres no apareció el de un delantero que ha tenido una excelente campaña en el fútbol español, pero que nunca ha sido llamado a defender los colores de su país, y ahora jugaría para otra selección.

Chimy Ávila cambiaría Argentina por España

Se trata del delantero del Osasuna Ezequiel "Chimy" Ávila. El argentino ha tenido una destacada campaña con el equipo de Pamplona, pero esto no ha sido suficiente para entrar en los planes de Lionel Scaloni.

Sin embargo, un salvavidas le aparecería, pues el jugador recibió la llamada de Luis De La Fuente para hacer parte de la Selección de España. El futbolista está preseleccionado, y al llevar varios años viviendo en el país ibérico, ya es elegible para representarlo.

"Estoy muy feliz de estar en la prelista. Hay que dejar que el míster decida. Yo sigo con mi trabajo día a día, no me desespero y si me toca estaré muy orgulloso de ir a defender", dijo Ávila.

Añadió además que "es un trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo y trae sus frutos. Es un sueño porque este país me abrió las puertas a mí y a mi familia, a vivir sin miedo, y eso no tiene comparación con nada. Soy una persona agradecida y la defenderé con alma y vida si me toca".