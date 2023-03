En video: la increíble reacción de Cristiano Ronaldo frente a un hincha que le gritó "Messi es mejor"

Previo al Mundial de Catar 2022, Cristiano Ronaldo decidió irse del Manchester United, quedando como agente libre. Posterior al campeonato, el portugués firmó por el Al Nassr de Arabia Saudita, uno de los equipos más importantes de la liga local, además, fue nombrado capitán del conjunto.

Mucho se le criticó al jugador de 37 años por irse al fútbol de Medio Oriente, puesto que durante los últimos 15 años, ha sido uno de los futbolistas más exitosos y trascendentes de la historia. Tanto él como Lionel Messi fueron dos jugadores que marcaron toda una generación.

Durante años, tanto en programas deportivos, como en cualquier conversación entre seguidores del fútbol, se daba la discusión sobre quién es mejor entre Messi y Ronaldo, debate que para muchos está sustentado más en argumentos pasionales que en estadística.

En el más reciente partido del Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo enfrentó a Al Baten, donde se impusieron por marcador de 3-1. Sin embargo, a diferencia de encuentros anteriores, el portugués no logró mancar ninguno de los tantos de su equipo.

El jugador fue señalado por este hecho, debido a que tampoco generó muchas oportunidades de gol.

Al final del encuentro, Ronaldo caminaba por el túnel del estadio hacia los vestuarios, y una persona lo estaba grabando desde su celular, y se escuchó un grito de un aficionado diciendo "Messi es mejor".

Frente a esto, Ronaldo lo único que hizo fue seguir caminando, así como decir que "no ha sido un partido fácil", refiriéndose al encuentro que acababa de terminar.

Vea el video:

Bro is pissed after 3-1 win 🤣🤣🤣🤣 never a team player pic.twitter.com/vf4CTZFqnB