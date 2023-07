'Chipi Chipi' Castillo envió mensaje de apoyo a Diego Novoa: "me duele ver como lo chiflan" 

Atlético Nacional se fue en ventaja en la serie de octavos de final de la Copa BetPlay contra el América de Cali. El conjunto 'verdolaga' venció a los 'escarlatas' por marcador de 1-3 en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca.

Los goles de Nacional fueron anotados por Óscar Perea, Nelson Deossa, y Álvaro Ángulo, mientras que el tanto de América fue marcado por Jader Quiñones.

Ambos equipos tuvieron varias opciones de gol, incluso, Carlos Darwin Quintero tuvo un penalti en el primer tiempo, pero este fue atajado por Harlen 'Chipi Chipi' Castillo. Tanto el arquero de Nacional, como Diego Novoa del América, fueron dos de los futbolistas que más dieron de que hablar en el encuentro, aunque por distintos motivos.

Mientras que 'Chipi Chipi' fue héroe con su equipo, Novoa fue uno de los más señalados por la afición caleña por los goles que recibió. Incluso, en varias ocasiones, la hinchada de América silbó al guardameta cuando tenía el balón.

En los dos primeros goles de Nacional, Novoa dejó entrar el balón por el primer palo, lo cual es una falla técnica grave para un arquero, pues se supone que es el que tiene mejor protegido. Además, el torneo anterior, Novoa fue protagonista de varios errores que terminaron en gol en su contra.

'Chipi Chipi' respaldo a Novoa

Al final del encuentro, la afición de América estuvo muy descontenta, y más de un hincha hizo saber su descontento, gritándole desde las tribunas al guardameta.

Posteriormente, en rueda de prensa, 'Chipi Chipi' Castillo envió un mensaje de apoyo a Diego Novoa, solidarizándose con el arquero del América y la difícil situación que pasa en el club.

“Le mando un abrazo solidario a Novoa, me duele ver como lo chiflan hoy en el partido, yo también tuve momentos donde no tapaba ni las ollas, pero hay caídas de las que uno se levanta. Eso me pasó en el Pereira, y después salí campeón, es duro y yo se lo que está sintiendo esta noche”, sostuvo el arquero de Nacional.