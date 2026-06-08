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¿Se retirará? Christian Eriksen rompe el silencio tras desplomarse en un partido

El futbolista danés de 34 años confirmó que se recupera en casa después del incidente ocurrido durante un amistoso contra Ucrania.

Christian Eriksen Dinamarca (1)
FOTO: AFP | Eriksen - IG

AFP

junio 08 de 2026
04:22 p. m.
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El futbolista danés Christian Eriksen confirmó que se encuentra en buen estado de salud y que ya regresó a casa junto a su familia, después de haberse desplomado durante un partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania disputado el domingo en Odense.

Christian Eriksen volvió a desplomarse en medio de un partido con Dinamarca: el médico habló
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A través de una publicación en Instagram, el centrocampista de 34 años envió un mensaje de tranquilidad a aficionados, compañeros y medios de comunicación. “Estoy bien y estoy en casa con mi familia”, escribió el jugador, quien además aclaró que el episodio vivido recientemente fue distinto al que sufrió en 2021.

Eriksen explicó que recibió una descarga de su desfibrilador subcutáneo, un dispositivo que lleva implantado desde el paro cardíaco que sufrió hace cinco años. Según detalló, el impacto fue considerable tanto para él como para su familia, pero destacó que el mecanismo funcionó exactamente como había sido diseñado para protegerlo cuando lo necesitaba.

¿Qué dijo Christian Eriksen tras el desvanecimiento ante Ucrania?

En su mensaje, el futbolista aseguró que ya comenzó su proceso de recuperación y expresó agradecimiento hacia quienes lo asistieron dentro y fuera del campo de juego.

Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado”, señaló. También destacó el trabajo de los jugadores, del equipo médico presente en el estadio y de los especialistas que han cuidado de su salud cardíaca durante los últimos años.

El mediocampista añadió que, por ahora, su prioridad será recuperarse completamente, compartir tiempo con su familia, disfrutar de unas vacaciones y jugar al fútbol con sus hijos.

¿Qué se sabe del estado de salud de Christian Eriksen?

Horas antes de la publicación del jugador, la Federación Danesa de Fútbol informó que Eriksen se encontraba estable y que esperaba recibir el alta hospitalaria en poco tiempo.

El médico de la selección danesa, Morten Boesen, indicó que había conversado con el futbolista y confirmó que estaba acompañado por su familia y con buen ánimo. Asimismo, señaló que se esperaba que pudiera abandonar el hospital y regresar a casa rápidamente.

Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el origen exacto del desvanecimiento ni sobre las posibles consecuencias que el episodio podría tener en su carrera profesional. Eriksen continúa utilizando un desfibrilador desde el incidente cardíaco que sufrió en 2021.

El nuevo susto ocurrió en el minuto 64 del amistoso contra Ucrania. Los servicios de emergencia ingresaron inmediatamente al terreno de juego para atender al jugador y el encuentro fue suspendido poco después. Tras recibir atención médica en el césped, Eriksen logró ponerse de pie y abordó una ambulancia por sus propios medios antes de ser trasladado al hospital universitario de Odense.

Las imágenes del incidente hicieron recordar el episodio que puso en riesgo su vida años atrás. Sin embargo, el propio futbolista insistió en que esta situación fue diferente y envió un mensaje de calma, confirmando que se encuentra recuperándose en casa junto a sus seres queridos.

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