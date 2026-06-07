Lujos, excentricidades y datos curiosos de los estadios más icónicos del Mundial 2026

Como anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos se preparan para recibir a los asistentes a la Copa del Mundo que, en 2026, se espera superen los 3,5 millones de personas, entre ellos, cerca de 91.000 colombianos.

Semejante cantidad de personas solo podría reunirse en un estadio y el Mundial de la FIFA 2026 contará con algunos de los más costosos, modernos e impresionantes en términos de arquitectura y diseño.

De los diez que más recursos necesitaron para su construcción, nueve se encuentran en los Estados Unidos; sin embargo, Noticias RCN se embarcó en un viaje por los estadios más impresionantes de los tres países sede.

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Estadios icónicos de la Copa del Mundo 2026 en México:

La cita mundialista iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el mismo que albergó dos finales de la FIFA: la de 1970 y la de 1986. En él, la selección mexicana no tuvo su primera derrota sino hasta 2001, en un partido contra la selección de Costa Rica.

También en México se encuentra el Estadio BBVA de Monterrey, que ostenta el título del más moderno en toda América Latina. Conocido como el “Gigante de Acero”, tuvo que retirar toda iconografía de su patrocinador por las estrictas normas de neutralidad de la FIFA.

Estadios icónicos de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos:

En Estados Unidos se encuentra el AT&T Stadium, de Dallas, en el que se jugará el mayor número de encuentros del Mundial 2026, y el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, en el que los dos equipos finalistas jugarán el último partido de esta edición.

Además, en Atlanta está el Mercedes-Benz Stadium, que destaca por su techo retráctil, similar al lente de una cámara fotográfica, y en Los Ángeles, el SoFi Stadium, que no solo es el más costoso del Mundial (5.500 millones de dólares), también cuenta con la pantalla 360 más grande jamás construida.

Estadios icónicos de la Copa del Mundo 2026 en Canadá:

Finalmente, Canadá es sede del BMO Field (Toronto), el único en el top 10 de los más costosos del Mundial fuera de los Estados Unidos. Antes de que iniciara la Copa del Mundo, amplió su capacidad de 25.000 a 45.000 personas y en su interior se han jugado encuentros de otros deportes, como hockey, lacrosse y rugby.