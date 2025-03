ExSelección Colombia rechazó a Borussia Dortmund por irse a Pachuca: "Estaba a 4 horas de casa"

Christian Marrugo es uno de los futbolistas activos con mayor trayectoria en el Fútbol Profesional Colombiano. A nivel nacional, ha disputado más de 760 partidos, en los cuales se ha reportado con 107 goles y 100 asistencias. Ganó estrellas con Atlético Nacional (2005-I), Independiente Medellín (2016-I) y una Superliga (2014) con el Deportivo Cali. El cartagenero reveló que dejó pasar la oportunidad de jugar en Europa.

Marrugo mostró todo su potencial desde temprana edad, pues integró el plantel que ganó el Sudamericano Sub-20 de Colombia 2005. Disputó el Mundial de la categoría que se llevó a cabo en Países Bajos, siendo uno de los hombres de confianza de Eduardo Lara. La 'tricolor' logró un puntaje perfecto en la fase de grupos; sin embargo, fue superada por Argentina en los octavos de final.

Hárrison Otálvaro adelantó a la 'amarilla', pero Lionel Messi estableció la paridad al 58'. Julio Barroso se reportó con una anotación agónica para darle el triunfo al equipo de Francisco Ferraro. Al año siguiente, Marrugo conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Así las cosas, el bolivarense se convirtió en uno de los jugadores más atractivos del balompié 'cafetero'. Después de una extensa etapa en Deportes Tolima llegaron las ofertas del extranjero. Borussia Dortmund intentó hacerse con los servicios de Marrugo, pero él decidió apostarle a Pachuca. El actual volante de Real Cartagena pudo compartir camerino con Adrián Ramos en el fútbol alemán.

Christian Marrugo le dijo 'no' a Borussia Dortmund

"La verdad es que llegó un momento en el que Pachuca estaba viendo jugadores, fueron a verme a un partido con Cúcuta, venía un seguimiento, fueron a hablar conmigo, me explicaron el proyecto. Yo ya llevaba cinco años y quería salir, cuando estaba avanzado el tema con Pachuca, llega una propuesta del Borussia Dortmund y me dijeron y yo no la creí", empezó diciendo Marrugo en una conversación con 'As'.

"Yo en ese momento tenía 27 años, yo no creía, el senador me mostró y me dijo que tocaba negociar, mientras que Pachuca estaba listo para pagar todo, entonces yo quería también jugar en el extranjero y pensé que por negociar podía quedarme con nada, entonces yo me fui a Pachuca, a los dos días me lesiono, pero Pachuca me quería tanto que me dijo que allá me recuperaban y eso me ayudó mucho", agregó el jugador cartagenero.

"Después me llamaron a un amistoso con la Selección Colombia y Adriancho me dice ‘Marru por allá me preguntaron por vos’ y yo ‘era en serio’, pero bueno de pronto no era mi destino. Los tiempos no dieron para esperar, México estaba creciendo mucho, estaba a cuatro horas de la casa, México paga buenos sueldos", concluyó.

Christian Marrugo no tuvo la mejor experiencia en México

"En lo económico muy bueno, cambié mucho en ese momento porque en ese momento en Tolima no había los sueldos de ahora, mi nombre tomó otra forma, ya salir del país te ayuda a tener más presencia. En lo económico muy bien, pero en lo futbolístico no tanto. Llegué lesionado, luego yo iba a jugar como volante 10, pero en el draft llega a Ludueña, que es ídolo allá", comentó el experimentado futbolista, de 39 años.