Sorpresivas declaraciones de Christian Mosquera sobre la Selección Colombia: ¿Cambió de decisión?

El defensa Christian Mosquera, actual jugador del Arsenal y capitán de la Selección España Sub-21, volvió a estar en el centro de la conversación futbolística tras romper el silencio sobre su futuro internacional.

Aunque el joven de raíces colombianas ha representado a España en categorías menores, esta vez sorprendió al dejar abierta la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia.

Mosquera no descarta vestir la camiseta de Colombia

En entrevista con TVE y el diario AS, Mosquera habló antes del amistoso que España Sub-21 disputó ante Noruega en Guadalajara. Allí, se refirió a su presente deportivo, la competencia en su posición y el interés que existe desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por contar con él en el futuro.

“Yo me centro en mi club y no me preocupo ni me desespero porque lleguen otras cosas. Lo importante es el día a día, que es lo que depende de mí”, afirmó el defensor de 20 años, que también reconoció admiración por los “grandísimos centrales que tiene España en el presente y el futuro”.

Aunque su trayectoria deportiva ha estado ligada a España, Mosquera dejó entrever que no cierra la puerta a un eventual llamado de la Selección Colombia. Cuando le preguntaron si aceptaría una convocatoria del equipo tricolor, el zaguero respondió con una frase que generó ilusión entre los hinchas colombianos:

“Como le digo, lo que depende de mí es estar centrado en mi club y las puertas se van abriendo”, señaló Mosquera, quien es hijo de padres colombianos, razón por la que es elegible para representar al país.

La postura de Colombia sobre el caso Mosquera

Hace unas semanas, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, reveló que el jugador fue contactado previamente por el cuerpo técnico de la Sub-20 dirigida por Héctor Cárdenas (ex DT de la juvenil).

“Él fue seguido y se le propuso venir a una convocatoria, pero fue claro al decir que su objetivo era pertenecer a la selección de España”, aseguró Jesurún.

No obstante, las recientes palabras del defensor abren un nuevo capítulo en la historia, pues Colombia jugará el Mundial del 2026 y eso motivaría a Mosquera de vestir la 'tricolor'.