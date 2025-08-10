¡Qué golazo, Neyser Villarreal! La Selección Colombia le está ganando 2-1 a Sudáfrica en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia se fue al descanso ganándole 1-0 a Sudáfrica por los octavos de final del Mundial Sub-20, pero sufrió el empate en el inicio del segundo tiempo.

Jordan García, el arquero de la 'tricolor', se resbaló, le entregó el balón a un rival y, posteriormente, según el árbitro, cometió una falta dentro del área.

Fue así como Vilakazi, el '10' de Sudáfrica, se paró frente al balón, cobró y Jordan García atajó el primer cobro. Sin embargo, el árbitro notó que se adelantó e hizo repetir el penalti.

Y, en la segunda ocasión, Vilakazi no perdonó y decretó el 1-1 parcial. Sin embargo, la Selección Colombia no se derrumbó, sino que volvió a adueñarse de la pelota y a crear situaciones de peligro.

En medio de esa coyuntura, Neyser Villarreal estrelló una pelota en el pelo, pero, posteriormente, tuvo revancha y decretó el 2-1 con un golazo.

Así fue el golazo de Neyser Villarreal vs. Sudáfrica en el Mundial Sub-20

En el minuto 62, Óscar Perea volvió a hacerse importante por la banda izquierda y lanzó una pelota al área que terminó en el segundo gol de la 'tricolor'.

El '10' encaró, cruzó el balón hacia el punto penal y Neyser Villarreal aprovechó que le quedó picando para voltearse, sacar un derechazo potente y colgarla en la parte de arriba del arco sudafricano.

En consecuencia, con ese resultado, la Selección Colombia se está imponiendo en los octavos de final del Mundial Sub-20 y logrando su cupo a los cuartos.

Así le fue a la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial Sub-20

La Selección Colombia finalizó la fase de grupos en la primera posición del grupo F tras sumar cinco puntos y solo recibir un gol en contra.

En la primera salida, le ganó 1-0 a Arabia Saudita con un gol de Óscar Perea.

En la segunda fecha, empató 0-0 con Noruega tras encontrarse con un arquero rival en un muy buen día.

Y, en el cierre del grupo, empató 1-1 con Nigeria luego de que le pitaron un penalti en contra sobre el final del partido.