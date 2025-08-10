CANAL RCN
Deportes Video

¡Qué golazo, Neyser Villarreal! La Selección Colombia le está ganando 2-1 a Sudáfrica en el Mundial Sub-20

Neyser Villarreal le devolvió la ventaja a la Selección Colombia sobre el minuto 63. Vea la anotación.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
03:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia se fue al descanso ganándole 1-0 a Sudáfrica por los octavos de final del Mundial Sub-20, pero sufrió el empate en el inicio del segundo tiempo.

Jordan García, el arquero de la 'tricolor', se resbaló, le entregó el balón a un rival y, posteriormente, según el árbitro, cometió una falta dentro del área.

¡Golazo de Joel Canchimbo vs. Sudáfrica y Colombia sueña con los cuartos de final del Mundial Sub-20!
RELACIONADO

¡Golazo de Joel Canchimbo vs. Sudáfrica y Colombia sueña con los cuartos de final del Mundial Sub-20!

Fue así como Vilakazi, el '10' de Sudáfrica, se paró frente al balón, cobró y Jordan García atajó el primer cobro. Sin embargo, el árbitro notó que se adelantó e hizo repetir el penalti.

Y, en la segunda ocasión, Vilakazi no perdonó y decretó el 1-1 parcial. Sin embargo, la Selección Colombia no se derrumbó, sino que volvió a adueñarse de la pelota y a crear situaciones de peligro.

En medio de esa coyuntura, Neyser Villarreal estrelló una pelota en el pelo, pero, posteriormente, tuvo revancha y decretó el 2-1 con un golazo.

Así fue el golazo de Neyser Villarreal vs. Sudáfrica en el Mundial Sub-20

En el minuto 62, Óscar Perea volvió a hacerse importante por la banda izquierda y lanzó una pelota al área que terminó en el segundo gol de la 'tricolor'.

El '10' encaró, cruzó el balón hacia el punto penal y Neyser Villarreal aprovechó que le quedó picando para voltearse, sacar un derechazo potente y colgarla en la parte de arriba del arco sudafricano.

En consecuencia, con ese resultado, la Selección Colombia se está imponiendo en los octavos de final del Mundial Sub-20 y logrando su cupo a los cuartos.

Así le fue a la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial Sub-20

La Selección Colombia finalizó la fase de grupos en la primera posición del grupo F tras sumar cinco puntos y solo recibir un gol en contra.

En la primera salida, le ganó 1-0 a Arabia Saudita con un gol de Óscar Perea.

De no creer: la clara opción que falló Neyser Villarreal y que estrelló contra el palo
RELACIONADO

De no creer: la clara opción que falló Neyser Villarreal y que estrelló contra el palo

En la segunda fecha, empató 0-0 con Noruega tras encontrarse con un arquero rival en un muy buen día.

Y, en el cierre del grupo, empató 1-1 con Nigeria luego de que le pitaron un penalti en contra sobre el final del partido.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

De no creer: la clara opción que falló Neyser Villarreal y que estrelló contra el palo

Selección Colombia

¡Gol de Sudáfrica vs. Colombia! Polémico penal, Jordan García atajó, pero se repitió el cobro

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 2-1 Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Otras Noticias

Medellín

Polémica en Medellín: concejal salió con bate en mano para "defender la ciudad" durante marcha pro Palestina

Los disturbios dejaron diez funcionarios heridos.

Dólar

¡Sorpresivo precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 8 de octubre de 2025! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 8 de octubre de 2025.

Estados Unidos

¿Viaja a los Estados Unidos? Aeropuertos presentan múltiples retrasos por cierre del Gobierno

Tecnología

Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional