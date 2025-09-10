CANAL RCN
"No queremos más 'gracias guerreros'": César Torres, DT de la Selección Colombia en el Mundial sub-20

Tras la clasificación de la Selección Colombia sub-20 a los cuartos de final del Mundial de Chile, el técnico hizo un llamado a la calma.

octubre 09 de 2025
03:12 p. m.
La Selección Colombia está en los cuartos de final de la Copa del Mundo sub-20 disputada en Chile. El equipo dirigido por César Torres logró vencer a Sudáfrica por 3-1 en la ronda previa y selló su clasificación entre los ocho mejores de la competencia.

Tras la celebración por este logro conseguido, el DT colombiano hizo un llamado a la calma ante la prensa, indicando que todavía queda mucho camino por recorrer y que este plantel de jugadores solo hará historia si logra llevarse la copa a Colombia.

¿Qué dijo César Torres tras clasificar a cuartos de final?

En atención a medios, el entrenador habló con la prensa y le pidió a los periodista "no endiosar" a los jugadores tras clasificar a cuartos de final, pues tienen que estar con los pies en la tierra pensando en la próxima ronda.

"No los endiosen, igual de eso me encargo yo, los aterrizo, pero no hemos hecho historia todavía, la historia se hace llevando una Copa del Mundo", comentó inicialmente el técnico vallecaucano, tras la euforia por las celebraciones.

Estamos cansado del 'gracias guerreros', no queremos más 'gracias guerreros', queremos un 'gracias muchachos por este título' y eso lo hablamos en la interna también.

¿Qué sigue para Colombia en el Mundial sub-20?

Este sábado 11 de octubre, la Selección Colombia volverá a salir al ruedo, nuevamente en la ciudad de Talca, donde deberá enfrentarse a España, selección que viene de eliminar a Ucrania en los octavos de final.

La pelota rodará desde las 3:30 de la tarde y tendrá trasmisión a través de la señal principal del Canal RCN, la app del Canal RCN y el canal de YouTube de Deportes RCN.

En caso de clasificar a semifinales, el equipo deberá medirse ante el ganador de la serie entre México y Argentina, dos de las selecciones favoritas para quedarse con el título en Santiago el próximo 19 de octubre.

